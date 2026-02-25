הזדמנות אחרונה: שר החוץ האיראני בדרך לעוד סבב משא ומתן

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, הודיע לפני זמן קצר כי שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י המריא לג'נבה בירת שוויץ לקראת סבב נוסף של משא ומתן בין הבית הלבן וטהראן, רבים רואים בפגישה שתתקיים בין הצדדים הזדמנות אחרונה למניעת מלחמה.

לאחר יותר משבוע של מתחים גוברים בין הצדדים מאז סבב השיחות האחרון, שר החוץ האיראני והשליח המיוחד של הבית הלבן סטיב וויטקוף ישבו שוב אל שולחן המו"מ.

הפגישה הקרובה צפויה להיות שונה באופן קיצוני מהפגישה האחרונה, כאשר ארצות הברית השלימה דה-פקטו את ההכנות לאפשרויות של פעולה צבאית במזרח התיכון, ואיראן מצידה דחתה את ה"קווים האדומים" של הנשיא דונלד טראמפ בנוגע לטילים והעשרת אורניום.

האיראנים מצידם טוענים כי הכינו הצעת פשרה נרחבת להסכם עם ארצות הברית, למרות שהודיעו כי לא יוותר על "זכותם הטבעית" להעשרה גרעינית ולא יקבלו מגבלות על תוכנית הטילים הבליסטיים.

רבים מדווחים כי גם טראמפ בעצמו רואה בפגישה זו 'נקודת הכרעה' אשר תטיל את הכף לכאן או לכאן, מלחמה או עסקה. שני הסבבים הקודמים הסתיימו ללא הסכמות דרמטיות או פריצות דרך מרחיקות לכת, כעת יש להמתין ולראות מה יוליד סבב זה.