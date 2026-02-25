גורם במשטרה: ספק אם ניתן להעמיד לדין את ראש הסגל של נתניהו

עורכי דינו של ברוורמן החליטו לקבל את הצעת הפשרה של השופט הם התחייבו לקיים באופן זמני את כל התנאים שהמשטרה דרשה בבקשתה המקורית •מדובר בהסכמה זמנית, אשר תהיה בתוקף רק עד שתתקבל החלטה סופית

בית המשפט המחוזי בלוד קיבל את הסכמתו (רביעי) של צחי ברוורמן לעמוד בכל התנאים המגבילים שעליהם עתרה משטרת ישראל בבקשתה האחרונה, וקבע כי ההתחייבות תחול עד למתן החלטה עניינית בבקשה בבית משפט השלום.

במהלך הדיון הודיעו עורכי דינו של ברוורמן כי הוא מקבל את המלצת בית המשפט ומתחייב לכלל התנאים שביקשה המשטרה להאריך. בית המשפט נתן להסכמה תוקף של החלטה, ובכך התייתר הערר שהוגש במסגרת ההליך. לצד זאת הובהר כי שמורות לצדדים מלוא זכויותיהם לקראת הדיון שיתקיים בבית משפט השלום.

בהחלטה צוין כי לאחר קריאת הודעת הערר התעורר גם אצל בית המשפט ספק באשר לעיתוי פניית המשטרה לערכאה הקודמת, נוכח הנתונים שהיו בידיה והעובדה שהתיק מתנהל בפני שופט אחד. עם זאת, במהלך הדיון הוצג מסמך ובו פורט הסבר שנמצא משכנע באשר למועד הגשת הבקשה.

ברוורמן נחקר בחשד למעורבות בפרשה הנוגעת להתנהלות בלשכת ראש הממשלה, ובמרכזה חשדות לעבירות הקשורות להעברת מידע ולמגעים עם גורמים שונים. במסגרת ההליך הוטלו עליו תנאים מגבילים, ובהם איסור יצירת קשר עם מעורבים בפרשה ועם שורת בעלי תפקידים בלשכה.

בהחלטה קודמת של בית המשפט המחוזי נאסר עליו ליצור קשר עם אלי פלדשטיין, דובר לשעבר שעבד עם הלשכה ונאשם בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים, ועם עומר מנצור, וכן עם ראש הממשלה, המזכיר הצבאי, יועצים, דוברים ועובדי לשכה נוספים.

המשטרה ביקשה להאריך את התנאים המגבילים עד 10.3.26 ואף עתרה כי יישארו בתוקף עד למתן החלטה סופית. מנגד, ברוורמן התנגד להארכה ללא דיון וטען כי יש לבחון את התשתית הראייתית ואת היקף ההגבלות מחדש.

במהלך הדיון הועברו לבית המשפט חומרי חקירה, לרבות דוח סודי ופרוטוקולים חסויים מדיונים קודמים, לצורך הכרעה בשאלת המשך תוקפן של ההגבלות והיקפן.