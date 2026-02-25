הרפורמים ישתוללו? חוק הכותל אושר בטרומית

חוק הכותל אושר בקריאה טרומית, במטרה לשמור על קדושת המקום מפני חילול על פי ההנחיות הרבניות

חוק הכותל אושר כעת בטרומית. הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת חוק השמירה על המקומות הקדושים ("חוק הכותל"). לפי הצעת החוק של אבי מעוז, מוצע לקבוע הגדרה מפורשת למונח "חילול" בנוגע למקומות קדושים ליהודים "כהתנהגות העומדת בניגוד להנחיות הרבנות הראשית בפסיקותיה".

לפני ההצבעה ניתנה לקואליציה חופש הצבעה, וחלק מהח"כים תמכו בה. מנגד, באופוזיציה התנגדו, וכמה ח"כים בקואליציה נעדרו. 56 תמכו בהצעה ו-47 התנגדו והיא אושרה. יו"ר ש"ס אריה דרעי נעדר מההצבעה.

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין מסר: "הייתה לי הזכות להצביע בעד חוק הכותל, ואני מברך את הכנסת על אישורו. הכנסת אמרה לבג״ץ - עד כאן! אני קורא להשלמת החקיקה כדי לשים סוף להתערבות בג״ץ בניהול הכותל".

סיעת ש״ס מסרה: "הצבענו ואישרנו כעת במליאת הכנסת את החוק לשמירת קדושת הכותל, ונגד הנסיונות לבזות ולהפר את כללי המקום הנהוגים מדורי דורות.

ש״ס תמשיך להגן כחומה בצורה על המקום הקדוש ביותר לעם היהודי, ותמנע מהרפורמים לקעקע ולבזות את קדשי ישראל".







