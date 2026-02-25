ראש ממשלת הודו נחת בישראל: כך ייראה הביקור ההיסטורי

ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, הגיע היום (רביעי) בישראל לביקור מדיני שיימשך יומיים. זו הפעם השנייה שבה מודי מגיע לביקור רשמי בישראל, אחרי ביקורו הקודם בארץ ב-2017 וביקור הגומלין של ראש הממשלה בנימין נתניהו בהודו ב-2018.

צפו בשידור חי:

על פי התכנון, נתניהו ורעייתו שרה יקבלו את פניו של מודי טקס חגיגי בנתב״ג, ולאחריו תתקיים פגישה אישית בין המנהיגים. משם נתניהו ומודי ימשיכו למשכן הכנסת לטקס קבלת פנים רשמי לראש ממשלת הודו - אשר עומד כעת במרכז סערה לאור החרם המתוכנן של האופוזיציה בעקבות אי הזמנתו של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית לדיון.

לאחר הנאומים במליאת הכנסת, נתניהו ומודי יבקרו יחד באירוע חדשנות במלון וולדורף אסטוריה בירושלים - ובסופו, נתניהו יארח את ראש ממשלת הודו לארוחת ערב משותפת.

היום השני לביקורו של מודי ייפתח בביקור ב"יד ושם", ולאחר מכן תתקיים פגישה מורחבת של נתניהו ומודי עם נציגי ישראל והודו במלון המלך דוד. בלשכת ראש הממשלה אמרו כי "שני המנהיגים יחתמו על שורת הסכמים בין ישראל להודו בתחומים כלכליים, ביטחוניים ומדיניים שיזניקו את שיתוף הפעולה בין המדינות".

הביקור יסתיים בהצהרות משותפות לתקשורת של נתניהו ומודי - ולאחר מכן ראש הממשלה יעשה את דרכו חזרה לנתב"ג ויחזור להודו.