גלעד קריב מפתיע: "חוק הכותל הוא לא נגד הרפורמים"

חבר הכנסת גלעד קריב התייחס היום (רביעי) לחוק הכותל של אבי מעוז שאושר בקריאה טרומית ותקף: "החוק המטורף של אבי מעוז שאושרה בקריאה טרומית הופך את מי שאינו מציית לרבנות ראשית לעבריין שיש לזרוק לכלא.

זה לא חוק נגד רפורמים, והכותל הוא רק ההתחלה. זה הוא חוק נגד כל יהודי שאינו חרדי או חרד״לי וההשפעה שלו תהיה רחבה בהרבה מענייני הכותל המערבי".

עוד הוא מסר: "נאבק בחוק הקיצוני הזה בכל כוחנו יחד עם רוב הציבור הישראלי החילוני והמסורתי ועם רוב יהדות העולם. לא נאפשר לאבי מעוז ולבנימין נתניהו לירוק בפרצופם של האחים שלנו ברחבי העולם, שבזמן שהם מתמודדים עם גל אנטישמיות חסר תקדים זוכים לדקירה בגב מהממשלה והקואליציה".