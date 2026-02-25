זאת הסיבה שחד"ש-תע"ל יחרימו את ביקורו של רה"מ הודו

חד"ש-תע"ל תקפה את ביקורו של ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, וקראה להחרימו. לטענת הסיעה, מעבר למחאה על אי הזמנת נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, יש להתנגד לביקור מסיבה אידאולוגית אחרת לחלוטין

על רקע ביקורו בישראל של ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, פרסמה היום (רביעי) סיעת חד״ש-תע״ל הודעה חריפה ובה קריאה להחרים את הביקור. בסיעה הבהירו כי לשיטתם ההתנגדות אינה טקסית בלבד, אלא נוגעת למה שהגדירו כמדיניות ואידיאולוגיה שמוביל מודי בארצו.

בהודעה נאמר כי "מי שמתנגד לגזענות ולפשיזם, מן הדין שיחרים את מודי". עוד צוין כי ישנה ביקורת באופוזיציה השוקלת להיעדר מקבלת הפנים הרשמית, בין היתר בשל אי הזמנתו של נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית. לדברי הסיעה, מדובר בסיבה ראויה, אולם נטען כי קיימת סיבה עקרונית נוספת שאינה זוכה להתייחסות מספקת.

לטענת חד״ש-תע״ל, יש להתנגד לביקור על רקע מה שהוגדר על ידם כ"אידיאולוגיה לאומנית של עליונות הינדית ורדיפת מתנגדים" בהודו. בהודעה נכתב כי מדיניות זו עומדת בבסיס ההתנגדות לביקור.

בהמשך ההודעה הושווה מודי לראש הממשלה, בנימין נתניהו. בסיעה טענו כי "לא לחינם הלך הזרזיר מודי אצל העורב נתניהו", והוסיפו כי השניים מהווים לדבריהם "בבואה איש של רעהו".

הסיעה חתמה את הודעתה בקריאה: "לשניהם יש לומר לא, באלף רבתי".