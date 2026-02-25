ישראל במקום הראשון בעולם בתקיפות סייבר מאיראן

מערך הסייבר הלאומי מפרסם את דוח סיכום שנת 2024 אשר מראה עלייה בניסיונות התקיפה ואירועי הסייבר שחווים תושבי ישראל. עיקר התקיפות הן בתחום הפישינג

ישראל נמצאת במקום הראשון בעולם במספר תקיפות הסייבר האיראניות!

מערך הסייבר הלאומי מפרסם את דוח סיכום שנת 2025 הנותן תמונת מצב על הלחימה בסייבר בישראל ומה מצב מול העולם.

שנת 2025 הייתה שנה שעמדה בסימן מלחמה רב זירתית עבור ישראל. לדברי ראש מערך הסייבר, למרות שהמלחמות הסתיימו, חזית הסייבר נותרה עדיין פעילה. הנתונים מראים כי ישראל נמצא במקום השלישי בהיקף תקיפות הסייבר נגדה (על פי דוח ההגנה הדיגיטלית של מייקרוסופט) כאשר למעלה מ-26 אלף אירועי סייבר התרחשו בה. מדובר בעלייה של כ55% לעומת שנת 2024.

דירוג המדינות המותקפות ביותר בסייבר (ינואר- יוני 2025):

ארה"ב 24.8%

בריטניה 5.6%

ישראל 3.6%

גרמניה 3.3%

אוקראינה 2.8%

תקיפות סייבר מאיראן

מנגד כאשר מסתכלים על דירוג המדינות המותקפות על ידי האירנים ישראל נמצאת במקום הראשון עם 64% , אחריה נמצאות ארה"ב עם 6%, איחוד האמירויות עם 5% , הודו עם 2% ויוון עם 2%

יש לציין כי עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל מערך הסייבר העלה כוננות ופתח חמ"ל לאומי להתמודדות עם איומי סייבר ופעל לסינכרון היחידות הממשלתיות וחברות הטכנולוגיה כדי לספק הגנה אקטיבית ובניית תמונת מצב.

עלייה של 170% בניסיונות הפחדה בסייבר!

אל מוקד 119 של מערך הסייבר התקבלו במהלך השנה האחרונה למעלה מ-26 אלף פניות ודיווחים, החל מהודעות פישינג ועד לפריצות למערכות מחשוב. כמו כן פנה המערך באופן יזום לכ-2,300 ארגונים שעלו לגביהם סימנים לתקיפות סייבר אפשרית.

הדיווח השכיח ביותר שהתקבל היה על פישינג - עלייה של 35% כמו כן חלה עליה של 170% בניסיונות הפחדה באמצעות סייבר. לעומת זאת חלה ירידה של 45% בניסיון לחדור לחשבונות מייל ורשתות חברתיות.

מבצע עם כלביא

חודש יוני בו התרחש מבצע עם כלביא, היה החודש בו היו הכי הרבה דיווחים במוקד 3,600 פניות.

כמו כן הייתה עלייה חריגה בהתראות לחברות על אפשרות לניסיון תקיפה מ518 בשנת 2024 לעומת 2,304 בשנת 2025.

הגופים אליהם התחזו הכי הרבה בשנה האחרונה הם כביש 6, בנקים וחברות אשראי, דואר ישראל, רשות המיסים וחברת אל על- מעל 31 אלף מתקפות פישינג טופלו ונבלמו לעומת 4.4אלף ניסיונות בשנת 2024.