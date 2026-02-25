מול מודי: האופוזיציה תחרים את נאום נתניהו

אחרי החלטת יו"ר הקואליציה אמיר אוחנה לא להזמין את השופט עמית לישיבה החגיגית עם ראש ממשלת הודו, האופוזיציה הודיעה על חרם חלקי

מפלגות האופוזיציה לא יחרימו את נאומו של ראש ממשלת הודו, אך יצאו מהמליאה בזמן שאוחנה וראש הממשלה נתניהו ידברו.

מסיעת יש עתיד נמסר: "החלטתו המבזה של אמיר אוחנה להחרים את נשיא ביהמ״ש העליון השופט עמית ולא להזמינו לישיבה החגיגית עם ראש ממשלת הודו, בניגוד לכל נוהל מקובל, הוחלט לעמוד בהחלטה לצאת מהמליאה כדי לא להיות שותפים להחרמה".

עוד נמסר מיש עתיד: "אנו נשוב רק לנאומו של ראש ממשלת הודו כדי לכבד את הברית בין המדינות ולהביע את הערכתם להתייצבותו של ראש הממשלה מודי לצד ישראל".

יו״ר סיעת ישראל ביתנו, ח״כ עודד פורר מסר: ״לאור החלטתו המבזה של אמיר אוחנה להחרים את נשיא ביהמ״ש העליון השופט עמית ולא להזמינו לישיבה החגיגית עם ראש ממשלת הודו, בניגוד לכל נוהל מקובל, הוחלט לעמוד בהחלטה לצאת מהמליאה כדי לא להיות שותפים להחרמה".

גם מכחול לבן נמסרה הודעה דומה: "למרות הפרובוקציה של יו"ר הכנסת אוחנה שנועדה לשרת אותו בפריימריז, סיעת כחול לבן תתייצב לנאום ראש ממשלת הודו מודי שהוא מהמנהיגים הבינלאומיים החשובים ביותר וידיד אמת של ישראל".

"כמחאה על הפגיעה בנשיא בית המשפט העליון - לא נשתתף בנאומו של יו"ר הכנסת ולאחר מכן ניכנס ונכבד את ראש ממשלת הודו כפי שראוי. בממשלה הבאה הקיצוניות תיעצר ונוציא את ישראל לדרך של הסכמות במקום חרמות. אני קורא לכל חבריי לאופוזיציה לפעול כמונו ולא להוסיף על החטא של אוחנה פשע שיעשה נזק למדינה".