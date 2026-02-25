"רכבים מרוסקים": צעירה נפצה קשה בתאונת דרכים בכביש 60

תאונת דרכים קשה הערב (רביעי) בין 2 כלי רכב בכביש 60 סמוך לעלי.

חובשים ופרמדיקים של מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח צעירה כבת 20 במצב קשה, מעורפלת הכרה עם חבלת ראש. מהמקום מפונה פצוע נוסף, (פלסטיני) במצב קל על ידי הסהר האדום.

פרמדיק מד"א איתי רייז וחובש מד"א יונתן בלומנטל, סיפרו: "ראינו 2 רכבים מרוסקים עם פגיעות פח משמעותיות. בתוך אחד הרכבים הייתה צעירה בשנות ה-20 לחייה, לכודה ומעורפל הכרה. תוך כדי שחילצנו אותה מן הרכב, הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים ולאחר שחולצה, בשיתוף עם כוח הרפואה של צה"ל פינינו אותה לבית החולים כשמצבה קשה. במקביל, טיפלנו בגבר (פלסטינאי) שפונה על ידי הסהר האדום לשטחי הרשות."

לוחמי אש ממחוז יו"ש פעלו לפני זמן קצר לחילוץ הפלסטיני שנלכד ברכבו בתאונה.

רשף תומר בכר מפקד האירוע: "מדובר בתאונת דרכים קשה, בה חולץ לכוד מאחד הרכבים ומהרכב השני פונתה צעירה במצב קשה. לוחמי האש פעלו במהירות לחילוץ הלכוד תוך שימוש בכלי חילוץ יעודיים, עם סיום החילוץ הועבר הלכוד לטיפול גורמי הרפואה."