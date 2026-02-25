הראשון אי פעם: אמיר אוחנה העניק לר"מ הודו את 'עיטור הכנסת'

לאחר נאומו ההיסטורי של ראש הממשלה ההודי נרנדה הודי במשכן הכנסת, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה העניק לראש הממשלה את "עיטור הכנסת" הראשון מסוגו

יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, העניק ברגע ייחודי עיטור מיוחד מסוגו אל ראש הממשלה ההודי, נרנדה מודי. היו"ר העניק למודי את "עיטור הכנסת", מדלייה ייחודית המייצגת עיטור חדש שיוענק מטעם הפרלמנט אל מנהיגים מובילים ואורחים מכובדים עם קשרים עמוקים לישראל.

העיטור שהוענק הוא הראשון מסוגו, והראשון שמוענק אי פעם על ידי הכנסת. יושב הראש ענד את המדלייה החגיגית על צווארו של ראש הממשלה ההודי, ובירך אותו על קשריו הענפים לישראל וחברותו הקרובה לעם היהודי.

מטעם יושב ראש הכנסת נמסר: "במסגרת ביקורו ההיסטורי בכנסת, הוענק במעמד מרגש במליאה לראש ממשלת הודו עיטור הכנסת, על ידי יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה. מדובר בעיטור כבוד חדש מטעם הכנסת ויושב הראש, המבטא הערכה והוקרה לאישים ולארגונים על תרומתם המשמעותית למדינת ישראל ולעם היהודי ועל פועלם לקידום ערכי היסוד של הכנסת".

על פי התיאור מדובר במדליה עשויה ארד בציפוי זהב, המציגה בצידה האחד את סמל המדינה, משכן הכנסת והדגלים ברחבה ובאחר את מליאת הכנסת. על המדליה חרוט הפסוק "וְכָב֖וֹד וְהָדָ֣ר תְּעַטְּרֵֽהוּ" (תהלים ח', ו') ולצידו ענפי זית. בהיקפו של המטבע משולבת הטבעה מרשימה של אבני הכותל. את המדליה עוטפים סרטים בצבעי כסף וכחול ובהם תליון מגן דוד.

אוחנה הסביר בדבריו: "הענקת העיטור לראש הממשלה מודי מבטאת את ההערכה העמוקה שלנו עבור פועלו ליצירת ברית אסטרטגית בין ישראל לבין הודו. מדיניותו מהווה ביטוי לידידות אמיצה, עקבית וכנה עם מדינת ישראל, ולעמידה איתנה לצידה גם בתקופות מורכבות ומאתגרות".