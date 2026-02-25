כך עובדת תעשיית הפטורים המזויפים מגיוס במגזר החרדי

תחקיר "סרוגים" חושף את המנגנון המשומן שמאחורי תעשיית הפטורים מגיוס: החל מהתשלום עבור "בניית סיפור", דרך המעורבות של פסיכיאטרים בשיחות זום, ועד ההבטחה: "הפטור הוא בריאותי, זה לא פוגע בעתיד או ברישיון"

נקבל פטור ולא נתגייס. כך עובדת תעשיית הפטורים מגיוס לבחורים חרדים.

בעוד הוויכוח הציבורי על חוק הגיוס סוער, מתחת לפני השטח פועלת תעשייה ענפה של "מאכערים" המבטיחים פטור מלא משירות צבאי תמורת אלפי שקלים. הקלטה שהגיעה לידי "סרוגים" חושפת את שיטת העבודה, המחירים, והדרך בה "עוקפים" את הקב"ן הצבאי באמצעות מסמכים רפואיים מוזמנים מראש.

חשיפת סרוגים

8,000 ש"ח לפטור – ובונוס על כל "חבר מביא חבר"

בשיחה שנחשפה, מסביר ספק השירות את העלויות הכרוכות בתהליך:

"בגדול המחיר זה 8,000 שקל. אם זה קבוצה זה מחיר שונה. ובגדול כל בחור שתביא זה גם 500 שקלים שיש לך בנפרד".

כאשר הפונה מציין כי הוא בן 20 ו"הצבא צריך אותו", המתווך מרגיע ומציע הנחה לקבוצות:

"אם תביא לי חמישה אנשים, אני אעשה לך את הפטור בתשלום סמלי בלבד... 2,000 שקלים וזהו".

השיטה: "בניית סיפור" ופגישת זום עם פסיכיאטר

לדברי המתווך, התהליך מבוסס על יצירת תשתית רפואית-נפשית פיקטיבית, שמטרתה לכבול את ידיו של הצבא:

"אני עובד עם פסיכיאטר. אני קובע לך תור... אני בונה לך סיפור. אם יש לך גם דברים להוסיף לסיפור, אם זה מסמכים מהעבר, בעיות רפואיות או כל דבר אחר... טראומות שחווית, דברים במשפחה – תמיד כל דבר כזה עוזר".

המתווך מדגיש כי מדובר בפגישה קצרה וממוקדת:

"אתה בעצם נפגש עם הפסיכיאטר דרך הזום שאני קובע לך, פגישה של 20 דקות. לא משהו שאמור להסתבך. אחרי שאתה מסיים להיפגש איתו, הוא מוציא את כל המסמכים האלה ועם המסמכים האלה בעצם אנחנו מוציאים את הפטור".

"לא פוגע ברישיון או בעבודה"

אחד החששות הגדולים של צעירים חרדים הוא שהפטור הנפשי יפגע בהם בעתיד. המתווך ממהר להפיג את החשש בטענה (שקרית ככל הנראה) שהפטור מוגדר כ"בריאותי":

"כמובן שהפטור הוא בריאותי ולא נפשי, ככה שזה לא פוגע בך בעתיד בשום צורה. לא בעבודה, לא ברישיון".

לדבריו, הסעיפים שבהם הוא משתמש הם "קשיי הסתגלות ואי התאמה", המבטיחים פטור מלא:

"אתה לא יכול לעבוד בשום תפקיד בצבא, אתה לא יכול לשרת... פוטר אותך מכל תפקיד שהוא, גם לא יום אחד לשרת מתוך שבוע שלם".

הגיבוי הרבני: "הרבנים דוחפים ונותנים יד"

במהלך השיחה, נשאל המתווך האם גדולי ישראל מאשרים את המהלך. הוא משיב בביטחון:

"ברור, ברור. אני קיבלתי אסמכתאות ורבנים חיזקו את מה שאני אומר. אני עובד עם הרבה ישיבות ברחבי הארץ, הרבה בחורים, הרבה אברכים... רבנים דוחפים ונותנים יד לזה".

הוא אף מונה שמות של רבנים וקהילות שלדבריו מעורבים בתהליך:

"הרב נטף אם אתה מכיר מבת ים, ישיבות מביתר עילית, הרב קניג... בחורים של הרב ארוש".

המתווך מתגאה בהצלחה המוכחת שלו ובכמות הצעירים שכבר קיבלו פטור דרכו:

"עשרות בחורים הוציאו דרכנו. מה שאנחנו עושים זה עובד ב-100 אחוז... ברגע שאני מגיש את זה מול קב"ן, מבחינת חוק הוא מחויב לשחרר אותך. במידה ולא – הם חשופים פה לתביעה".