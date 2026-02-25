תיעוד: 30 שב"חים נעצרו במרחב ירקון

עם הגברת הכוננות לחג הפורים נעצרו 30 שב"חים במרחב ירקון. ביממה האחרונה התקיים מבצע לאיתור שוהים בלתי חוקיים ובדיקת אתרי בנייה ועסקים בהובלת כיתות הכוננות במרחב ירקון, במסגרתו נעצרו 30 שב"חים ו 6 מעסיקים ומסיעים.
במסגרת הפעילות בוצעו בדיקות יזומות לאיתור שוהים בלתי חוקיים באתרי בנייה, עסקים שונים בעיר, לרבות מסעדות ובתי קפה וכן רכבי הסעות. במהלך הפעילות אותרו ונעצרו 30 שוהים בלתי חוקיים שהובעו לחקירת משטרה יחד עם 6 חשודים בהעסקה או הלנה שעוכבו לחקירה.
במשטרה מבהירים כי העסקה, הלנה או הסעת שוהים בלתי חוקיים הינה עבירה חמורה על החוק, ונגד השותפים למעשה עלולים להינקט הליכים פליליים ומנהליים, לרבות מעצרים, כתבי אישום, קנסות כבדים וצווי סגירה מנהליים לעסקים הפועלים בניגוד לחוק.
