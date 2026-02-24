הערביה המוסלמית הטיחה באיימן עודה: אתה לא מייצג אותי

הדברים נאמרו במהלך תוכנית הצבעה ראשונה של ערוץ הכנסת בה נבחרי הציבור מתמודדים עם שאלות של צעירים. אל הדיון הגיע איימן עודה אליו הופנו שאלות קשות מלורד עטיה - ערביה מוסלמית שהצהירה כי היא קודם כל ישראלית

"אני קודם כל ישראלית" - כך הצהירה הצעירה הערביה- מוסלמית, לורד עטיה בפני חבר הכנסת, איימן עודה כאשר היא הסבירה שהיא ישראלית לפני שהיא ערביה מוסלמית. הדברים נאמרו במהלך התוכנית "הצבעה ראשונה" של ערוץ הכנסת בה מתעמתים צעירים עם נבחרי הציבור. השבוע התארח בתוכנית חבר הכנסת איימן עודה והתעמת עם שאלות הצעירים.

השאלות הקשות שהופנו אליו היו דווקא מבית, כאשר לורד עטיה, שהינה ערביה ישראלית התעמתה אתו על התנהלות נבחרי הציבור הערבים. לדבריה התנהלותם משפיעה רבות על ניהול חייה. כך למשל הסבירה כי בגללם היא חיה בהסתרה ובמשך שנים היא מסתירה את זהותה הערבית. "עד היום יש לי חברים שלא יודעים שאני ערבייה", אמרה לורד.

בתגובה לכך ענה עודה כי מדובר על אות קין לחברה כולה אם היא הסתירה את הזהות הערבית שלה. אך מנגד אמר לה "את לא מייצגת את החברה הערבית- אני מייצג אותם, את לא מצביעה לנו אבל רוב הערבים כן".

בהמשך עטיה הפנתה אצבע מאשימה לעודה כשאמרה "אתה מבין את המשמעות כאתה לא מגנה את חמאס כארגון טרור. אתה יודע איזה נזק זה עושה לי בסוף?" עודה ענה בתגובה כי הוא גינה את הפגיעה בילדים ושאל כמה גינו את הרג הילדים העזתים כמה בכנסת יש שאומרים שהם מגיע לשני העמים הגדרה עצמית?

לסיום שאלה עטיה את עודה האם אתה יכול להגיד לי שאני יכולה לחיות כאן ערביה מוסלמית שקודם כל מגדירה את עצמה כישראלית מבלי שתחשיבו אותי בוגדת? עודה השיב שהוא לא אוהב את המונח בוגד, וביקש ממנה "אל תשימי את הישראליות שלך לפני הערביות שלך".



