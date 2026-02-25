ארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי נאלץ להודות בחיסולם של 41 מפקדים ובכירים נוספים במהלך הלחימה ברצועה • בין המחוסלים: 15 מפקדי גדודים ושני חברי מועצת המטה • בזמן שדרג השטח נמחק, ההנהגה ממשיכה לנפוש בחו"ל

מכה אנושה לתשתית הפיקודית של הג'יהאד האסלאמי ברצועת עזה: ארגון הטרור פרסם היום (רביעי) הודעה רשמית ובה הוא מודה בחיסולם של 41 בכירים ומפקדים נוספים בשורותיו במהלך המלחמה האחרונה.

על פי הדיווח ב'ישראל היום', מדובר בנתון מצטבר דרמטי: בתוך קצת יותר משנתיים, איבד הארגון 56 דמויות מפתח בשדרת הפיקוד שלו – מה שמלמד על עומק החדירה המודיעינית והדיוק המבצעי של צה"ל ושב"כ.

שני חברי מועצה ו-15 מפקדי גדודים

הפרטים שנחשפו חושפים פגיעה רחבה בכל מערכי הארגון. בין המחוסלים עליהם הודיע הג'יהאד:

שני חברי מועצת מטה נוספים – הגוף המצומצם שמוביל את האסטרטגיה הצבאית של הארגון. 15 מפקדי "גדודים" – הדרג שאמון על ניהול הלחימה בפועל מול כוחות צה"ל בשטח. בכירי מערך הייצור – דמויות מפתח במערך ייצור אמצעי הלחימה (אמל"ח). מפקדי יחידות הטילים – האחראים הישירים על מטחי הרקטות לעבר יישובי ישראל.

באופן רשמי הארגון מודה במותם של מאות מחבלים, אולם בישראל מעריכים כי המספר האמיתי גבוה בהרבה, וכי ההודעה הנוכחית היא רק ניסיון לעשות סדר בנזק העצום שנגרם ליכולות המבצעיות של הג'יהאד.

מנהיגי הטרור בבתי המלון

בעוד שדרג השטח והפיקוד הבינוני בעזה נשחק כמעט לחלוטין, ראשי הארגון ממשיכים לנהל את הטרור מרחוק. ראש הזרוע הצבאית, אכרם אל-עג'ורי, שוהה בחו"ל ועד כה הצליח לחמוק מניסיונות חיסול (בעבר שהה בדמשק).

גם "הדרג המדיני" של הארגון, ובראשם המזכ"ל זיאד נחאלה וסגנו מוחמד אל-הינדי, שוהים במדינות כמו קטאר, מצרים ולבנון, בזמן שהארגון שלהם בעזה הולך ומאבד את נכסיו האנושיים המשמעותיים ביותר.



