גשם, רוחות ושלג; ומה יהיה ביום התחפושות? תחזית מזג אוויר

מזג אוויר הערב והלילה, בין רביעי לחמישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. לאחר חצות, יחלו לרדת גשמים מדי פעם בצפון הארץ. לקראת בוקר הגשמים יתפשטו בהדרגה גם למישור החוף המרכזי. הרוחות יתחזקו, בעיקר לאורך מישור החוף ובהרים.

תחזית מזג אוויר לימים הקרובים

יום חמישי: מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים לרדת גשמים מידי פעם. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון הנגב. בחרמון ירד שלג. ברוב האזורים ינשבו רוחות צפון מערביות ערות. בדרום הארץ ייתכן אובך. הטמפרטורות תהיינה ברובן רגילות לעונה.

יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן. עד שעות הצהריים צפויים טפטופים עד גשם מקומי קל בעיקר במרכז הארץ ובנגב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה.

יום שבת: מעונן חלקית עד מעונן. עדיין ייתכנו טפטופים בצפון הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות עדיין תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה.

יום ראשון: מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה.



