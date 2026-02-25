ערעור לעליון: אסנהיים ו'כאן' נגד העברת חומרי אלי פלדשטיין

הכל יתהפך? ההחלטה הדרמטית נגד אלי פלדשטיין צילום: אלי פלדשטיין מתראיין לתכנית יהיה טוב בכאן 11

העיתונאי עמרי אסנהיים ותאגיד השידור "כאן" הגישו בקשת רשות ערעור דחופה. המטרה: לבטל את החלטת ביהמ"ש המחייבת אותם למסור למשטרה את חומרי הגלם מהראיון עם פלדשטיין למשטרה. בערעור נטען: "פגיעה חריגה ביחסי האמון בין עיתונאי למקורותיו"

הדרמה המשפטית סביב חומרי הגלם של התוכנית "יהיה טוב" מגיעה לפתחו של בית המשפט העליון. זאת לאחר שבית המשפט המחוזי קבע כי על מערכת התוכנית להעביר לידי המשטרה את תיעוד הראיון המלא עם אלי פלדשטיין עד למחר (חמישי) בשעה 15:00.

בערעור, שהוגש באמצעות עו"ד ליאת ברגמן, טוען אסנהיים כי מדובר בהחלטה שמשנה סדרי עולם ומאיימת על עצם קיומה של עיתונות חוקרת חופשית בישראל. "אלו החלטות שיש להן השלכות רוחב על מקצוע העיתונות ועל זכות הציבור לדעת", נכתב בבקשה. לפי המבקשים, חיוב עיתונאי למסור חומרי גלם יגרור פגיעה בלתי הפיכה במערכת האמון העדינה מול מרואיינים ומקורות, שנבנית לעיתים לאורך שנים ארוכות.

במרכז הערעור עומדת האזהרה מפני "אפקט מצנן" על חושפי שחיתויות ומקורות עתידיים. אסנהיים מדגיש כי אם ההחלטה תישאר על כנה, מי שמחזיק במידע רגיש ירתע מלחשוף אותו בידיעה שיהיה חשוף לגמרי ונטול הגנה.

"העיתונאי יאבד את הכלי היחיד שבידיו לחשיפת האמת, ומי שיפסיד מכך הם הדמוקרטיה הישראלית והציבור כולו", סיכמו המבקשים. כעת נותר להמתין להכרעת העליון, שתינתן תחת לוח זמנים דחוק במיוחד.