שר החוץ האיראני מאיים: "נתקוף בסיסים אמריקאים, לא נפחד"

עבאס עראקצ'י, שר החוץ של איראן, ואחד הדיפלומטים היחידים של המדינה שעוד מתקבל במסדרונות המערב, התראיין רגע לפני המראתו לסבב שיחות נוסף בג'נבה וסיפק שורה של אמירות נפיצות, שכללו איומים כלפי ארצות הברית, עקיצות לנשיא טראמפ והתחייבות לא להיכנע בשום תנאי.

עראקצ'י התראיין רגע לפני שיצא לסבב שיחות נוסף עם האמריקאים על הסכם לסיום הסכסוך וההסלמה בין הצדדים במזרח התיכון, אך סיפק לפני כן שורה של אמירות שצפויות להעיב על השיחות בבירת שוויץ.

"חס וחלילה, אם ארה"ב תתקוף, אנחנו נתקוף כל בסיס אמריקאי באזור, אנחנו לא מחשיבים את זה מתקפה על המדינות, אלא על הבסיס האמריקני בשטחן, זה לא השטח של השכנות הערביות שלנו". הסביר עראקצ'י.

בנוסף שר החוץ איים: "אני נתתי אזהרה אישית לממשלת קטאר לפני התקיפה שלנו על הבסיס האמריקאי, הפעם לא יהיו אזהרות, לא תהיה לנו ברירה אלא לתקוף".

בקשר לישראל הסביר "היא מנסה לגרור את טראמפ למלחמה, זה מה שהיא תמיד עושה. אנחנו לא מבדילים בין הממשלה הישראלית למדינה, נתניהו כרגע הוא מי שמייצג את ישראל, אין הפרדה, זה שונה עם ארה"ב, אנחנו רואים שמבוצעים מאמצים לגרור את ארצות הברית לתוך המלחמה הזו, בניגוד לאינטרסים של העם האמריקאי".