ההסכם נחשף: אלה תנאי העסקה שאיראן מציעה לארה"ב

על פי דיווח ראשוני מחדשות כאן 11, גורמים דיפלומטיים חשפו כי מחר צפוי שר החוץ האיראני עראקצ'י צפוי להציג מחר הצעה סופית לארצות הברית, שעל פי כל הדיווחים רזה בהרבה ממה שמצפים לה האמריקאים. הטיוטה צפויה להציע הגבלות על אורניום מועשר והקפאת העשרה, אך לא שום דבר מעבר.

טיוטות ההסכם אשר נחשפות לראשונה על פי הדיווח מציגות עסקה שצפויה להיות מצומצמת בהרבה ממה שעלה עד כה, כאשר איראן מתכוונת להציע הסכמה על הגבל האורניום המועשר בידיה אל 3.25 אחוז, ולהקפיא את העשר האורניום במדינה לשבע שנים בלבד.

במקביל האיראנים מסרבים לכל הסרה של אורניום משטח איראן, והגבלות על טווח הטילים הבליסטיים כלל לא עולה מההצעה, כך גם מעורבותה של איראן במימון ארגוני טרור אזוריים.

על פי הנמסר, אותה טיוטה 'רזה' בהרבה מההצעה לה מצפה הנשיא טראמפ וכי על פי מקורות דיפלומטיים, ההצעה צפויה לא לעמוד ברף התחתון אותו דורשים האמריקאים, הדברים צפויים להתגלות כבר מחר במהלך סבב השיחות הנוסף בין הצדדים.