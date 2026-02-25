ורוד ביום רביעי: לינדזי לוהאן במחווה מצחיקה ל"ילדות רעות"

22 שנה אחרי שיצא הסרט המצליח, הכוכבת ההוליוודית שיתפה תמונה נוסטלגית במכנסיים ורודים והוכיחה שהחוקים תקפים גם ב-2026

עברו מעל שני עשורים מאז שקיידי הרון נכנסה לראשונה למסדרונות התיכון בסרט הפולחן "ילדות רעות" (2004), אבל נראה שגם בשנת 2026, לינדזי לוהאן עדיין מצייתת לחוקי הבית הנוקשים של ה"פלסטיקס".

הערב (רביעי), כמיטב המסורת של ימי רביעי, הפיצה לוהאן גל של נוסטלגיה ורודה בחשבון האינסטגרם שלה. הכוכבת שיתפה תמונת עבר שבה היא נראית לובשת מכנסיים ורודים בולטים, כשהיא מתייחסת באופן ישיר לחוק הבלתי כתוב (שנכתב על ידי רג'ינה ג'ורג'): "On Wednesdays we wear pink".

הציטוט האייקוני, הפך מזמן להרבה יותר מסתם שורת תסריט; הוא הפך לתופעה תרבותית שחוצה דורות, עם מיליוני אזכורים ברשתות החברתיות מדי שבוע. עבור המעריצים המושבעים, הבחירה של לוהאן לפרסם את התמונה דווקא היום היא מחווה מתוקה לימים שבהם הכללים היו פשוטים: בימי שני אסור ללבוש גופייה יומיים ברצף, ובימי רביעי – הוורוד הוא חובה.

לוהאן, שנמצאת בשנים האחרונות בתקופת פריחה מקצועית ואישית אחרי ההצלחה של סרט ההמשך "שישי הפוך יותר", מוכיחה שוב שהיא יודעת בדיוק מה הקהל שלה אוהב.

הפוסט צבר מאות אלפי לייקים תוך דקות ספורות, והוכיח שגם אחרי 22 שנה, הכתר של מלכת התיכון עדיין מונח במקומו. כנראה שחלק מהדברים פשוט לעולם לא יוצאים מהאופנה.