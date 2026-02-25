בישראל מעדכנים הערכות: זה הסיכוי לתקיפה באיראן

בישראל מעדכנים הערכות בכל הנוגע לאפשרות של תקיפה אמריקאית באיראן. הסיבה: מספר התפתחויות של השעות האחרונות

המתח במזרח התיכון מגיע לנקודת רתיחה: גורמים דיפלומטיים מעריכים הערב (רביעי) כי המתווה החדש שהציעה איראן בניסיון למנוע עימות צבאי נדחה למעשה על ידי וושינגטון, שכן הוא אינו עומד בתנאי הסף הנוקשים שהציבו האמריקנים.

"קשה לראות את האמריקנים חוזרים אחורה"

במקביל לכישלון המאמצים הדיפלומטיים, גורם ישראלי הבקיא בפרטי ההכנות למתקפה של צבא ארה"ב באיראן, העריך הערב כי האופציה הצבאית חזרה לשולחן בעוצמה רבה. לדבריו, קיים שוב סיכוי גבוה מאוד שהתקיפה תצא לדרך בטווח הזמן הקרוב.

גורם אחר המעורה בפרטים הוסיף והסביר את הדינמיקה בוושינגטון: "קשה לנו לראות את האמריקנים חוזרים אחורה בשלב זה". דבריו מרמזים כי פריסת הכוחות וההכנות המבצעיות הגיעו לנקודה שבה נסיגה ללא הישג משמעותי תיתפס כחולשה.