פרשת הפגישה הלילית: נתניהו יזומן לתת עדות

מסתמן: ראש הממשלה נתניהו יזומן בקרוב למתן עדות בפרשת הפגישה הלילית שבה חשוד צחי ברוורמן. כך מפרסמים הערב (רביעי) בכאן חדשות.

על פי החשד, ראש הסגל צחי ברוורמן קיבל מידע על החקירה הסמויה בעניין "בילד" במסגרת הליך שהתקיים בלשכת ראש הממשלה. את המידע הזה גילה פלדשטיין בראיון שהעניק לכאן 11.

הדרך שבה התקבל המידע נמצאת תחת צו איסור פרסום, אולם במשטרה סבורים כי נדרשת התייחסותו של ראש הממשלה נתניהו לפרטים שעלו במסגרת החקירה – וזאת במסגרת עדות, ולא במסגרת של חקירה באזהרה.

אחת ההשלכות המיידיות היא בקשת המשטרה להאריך את הרחקתו של ברוורמן מלשכת ראש הממשלה בשבועיים נוספים. מחר צפוי להתקיים דיון נוסף בעניין.

החקירה נפתחה בעקבות דברים שאמר פלדשטיין בראיון הטלוויזיוני, ולפיהם ברוורמן זימן אותו לפגישה בהולה בתחילת חודש אוקטובר, כחודש לפני שנעצר. בפגישה סיפר לו על קיומה של חקירה סמויה, על שמות המעורבים ואף אמר כי הוא יכול "לכבות את זה". ברוורמן מכחיש בתוקף את הדברים.