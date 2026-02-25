צפו: ההתנצלות של לפיד בפני ראש ממשלת הודו

ראש האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד התנצל בפני בפני ראש ממשלת הודו, והסביר לו כי החרמת נאומו של נתניהו היא צעד פנימי שלא קשור אליו. צפו

החרם של האופוזיציה. ראש האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד (יש עתיד) עלה לדוכן הנואמים בכנסת והסביר לראש ממשלת הודו את הסיבה להחרמת נאום נתניהו.

"מה שקרה כאן היום אינו קשור אליך. המדינה כולה בישראל מעריכה את המנהיגות שלך, את החברות שלך, שהיית לצידנו בזמנים קשים. תודה שהגעת לכאן".

מוקדם יותר פרסמנו בסרוגים כי האופוזיציה החליטה להחרים את נאומיהם של יו"ר הכנסת אמיר אוחנה וראש הממשלה בנימין נתניהו בזמן ביקורו של מודי, בגלל שאוחנה לא הזמין את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, אותו הוא מחרים.

"לאור החלטתו המבזה של אמיר אוחנה להחרים את נשיא ביהמ״ש העליון השופט עמית ולא להזמינו לישיבה החגיגית עם ראש ממשלת הודו, בניגוד לכל נוהל מקובל, הוחלט לעמוד בהחלטה לצאת מהמליאה כדי לא להיות שותפים להחרמה.

אנו נשוב רק לנאומו של ראש ממשלת הודו כדי לכבד את הברית בין המדינות ולהביע את הערכתם להתייצבותו של ראש הממשלה מודי לצד ישראל", נאמר בהודעות מפלגות האופוזיציה.

את הספסלים הריקים מילאו חברי כנסת לשעבר, שיכולים לפי התקנון לשבת במליאה בזמן הדיונים. במקום לשבת בפאתי המליאה הם התיישבו בכסאות הח"כים מהאופוזיציה כדי שהכנסת תיראה מלאה.