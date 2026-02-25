לוחמים ומסתערבי מג"ב עצרו מחבלים במחנה הפליטים עקאבת ג'בר

מסתערבי מג״ב ירושלים וכוחות צה״ל מחטיבת הבקעה והעמקים עצרו הלילה (בין שלישי לרביעי) מבוקשים בפעילות טרור במחנה הפליטים עקאבת ג׳בר
הלילה, בפעילות ממוקדת ובהכוונה מודיעינית מדויקת של שב״כ, פעלו מסתערבי מג״ב ירושלים יחד עם כוחות צה״ל מחטיבת הבקעה והעמקים למעצר מבוקשים החשודים במעורבות בפעילות טרור במחנה הפליטים עקאבת ג׳בר שבגזרת החטיבה.
כוח המסתערבים פעל באופן סמוי ובאישון לילה, בתיאום מבצעי מדויק פרץ במקביל לשתי דירות מסתור בהן הסתתרו המבוקשים וביצע את מעצרם.
המבוקשים שנעצרו הועברו להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי.
תגובות