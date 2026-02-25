קבוצת האקרים "חנדלה" טענה כי הצליחה לפרוץ למערכות של אחת מקופות החולים הגדולות בישראל ולהוציא מידע אישי ורגיש של אלפי מטופלים.

ארגון הבריאות הגדול בישראל, שירותי בריאות כללית, עומד במוקד טענות לפריצה למערכותיו. קבוצת האקרים עצמה "חנדלה" אשר פרץ לטלפון האישי של מספר חברי כנסת ובניהם ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט פרסמה באתר האינטרנט שלה הודעה ובה נטלה אחריות למתקפת סייבר נגד הארגון.

בהודעה שפרסמה הקבוצה נכתב כי מדובר ב"מבצע סייבר" שבמסגרתו, לטענתה, הושבתו מערכות ופורסמו נתונים רפואיים רגישים של למעלה מ־10,000 מטופלים. בהודעה שולבו מסרים פוליטיים חריפים ואיומים בהמשך פעולות.

בקבוצה טענו כי הפרסום נועד, לדבריהם, להוכיח את היכולת המבצעית שלהם ולהעביר מסר הרתעתי. לצד זאת, לא צורפו בהודעה פרטים טכניים שיאפשרו אימות עצמאי של היקף הפריצה או מהימנות המידע שנטען כי נחשף.

נכון לשעה זו, לא פורסמה הודעה רשמית מטעם שירותי בריאות כללית באשר לאירוע, להיקפו או להשפעתו על פעילות המרפאות ובתי החולים שבניהול הארגון. בכללית מבוטחים מיליוני אזרחים, והארגון מפעיל מאות מרפאות ברחבי הארץ וכן מספר בתי חולים.

גורמי סייבר מדגישים כי באירועים מסוג זה נבחנת בראש ובראשונה אמינות הטענות, וכן נבדק האם אכן מדובר בדליפת מידע ממערכות הארגון או בפרסום נתונים ממקורות אחרים. במקרים קודמים, קבוצות תקיפה פרסמו הצהרות דומות שלא תמיד התבררו כמבוססות במלואן.

בשלב זה לא ברור האם האירוע דווח לרשות להגנת הפרטיות או למערך הסייבר הלאומי, והאם נפתח בירור רשמי בנושא. ככל שיתבררו פרטים נוספים, הם יובאו בהמשך.