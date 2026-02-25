יו"ר הקואליציה חושף: כך אצביע על חוק הכותל

יו"ר הקואליציה, ח"כ אופיר כץ, הודיע כי ההצבעה על הצעת החוק להסדרת התפילה והניהול בכותל המערבי תתאפשר לחברי הקואליציה לפי צו מצפונם, ללא עמדת ממשלה רשמית ואמר שכבר לקח החלטה איך שיצביע

יו"ר הקואליציה, ח"כ אופיר כץ, הודיע הבוקר (רביעי) במליאת הכנסת כי יתמוך בהצעת חוק הנוגעת להסדרת התפילה והניהול ברחבת הכותל המערבי, והבהיר כי ההצבעה תתאפשר לחברי הקואליציה לפי צו מצפונם.

"שלום לכולם, ההצבעה על חוק הכולל תקציב יחסי בתחילת סדר היום, מזכיר שאפשרתי באופן חריג להצביע לפי צו מצפונכם למרות שאין עמדת ממשלה. אני מצביע בעד", אמר כץ.

במקביל, יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, קרא לחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק שהגיש. לדבריו, "היום בעז"ה תעלה להצבעה הצעת החוק שלי שתשים סוף לביזיון ולחילול הקודש בשריד בית מקדשנו בחסות הבג"צ. אני קורא לכל מי שקדושת ושלמות הכותל חשובה לו, להתייצב ולהצביע בעד החוק. יחד נעשה היום היסטוריה ונעצור את הבג"צ מלחלל ולחלק את הכותל המערבי".

הצעת החוק עוסקת בהסדרת הסמכויות וההתנהלות במתחם הכותל המערבי, ומגיעה ברקע מחלוקות ציבוריות ומשפטיות סביב אופי התפילה והניהול במקום.

ההצבעה מתקיימת כהצעת חוק פרטית, ללא עמדת ממשלה רשמית, לאחר שבשלב מוקדם יותר הודיע יו"ר הקואליציה כי לא תיאכף משמעת קואליציונית אם החוק יעלה להצבעה טרומית.