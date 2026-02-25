הגורם לשריפה בבניין המגורים: נרות שהושארו ללא השגחה

שעות לאחר השריפה בנתניה בה נספו גבר ואישה בשנות ה-80 לחייהם ועוד 9 שנפצעו, חקירה ראשונית העלתה כי הגורם לשריפה הוא נרות שהושארו דולקים ללא השגחה

כבאות והצלה פרסמה כעת (רביעי) את מסקנות הביניים מחקירת שתי השריפות שהתרחשו הלילה בנתניה: האחת בבית חולים לניאדו בה נפצעו 3 בני אדם, והשנייה בבניין מגורים ברחוב משה איכילוב, בו נספו 2 אנשים ונפצעו 9 נוספים.

על פי החקירה הראשונית של כבאות והצלה, הגורם לשריפה בבניין המגורים הוא נרות שהושארו ללא השגחה. הדבר הביא לשריפה הגדולה שפרצה בקומה הראשונה ולעשן כבד שהקשה על לוחמי האש.

בסיום האירוע חולצו מהקומה הרביעית שני לכודים (גבר ואישה כבני 80) במצב אנוש, שמותם נקבע בבית החולים. בסך הכל חולצו מהבניין 15 נפגעים, מתוכם 9 שנפצעו - אחד במצב קשה, אחד במצב בינוני והשאר במצב קל.

אירוע השריפה בבית החולים

על פי מסקנות הביניים הגורם לדליקה הייתה בשל הדלקת סיגריה בסמוך למערכת הזרמת החמצן. הדבר הביא להתלקחות מיידית במחלקה הפנימית ולפציעתו של אדם שנמצא במצב קשה ועוד שני פצועים קל.







