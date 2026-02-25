הערבויות חושפות: זו תחזית המנדטים של נפתלי בנט

נחשף תקציב העתק של מפלגת "בנט 2026": ראש הממשלה לשעבר הבטיח ערבויות של עשרות מיליונים. זו תחזית המנדטים שלו

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מעלה הילוך לקראת חזרתו למגרש הפוליטי. על פי דיווח הבוקר (רביעי) באתר 'כלכליסט', בנט גייס סכום חסר תקדים של 30 מיליון שקל בערבויות להלוואות, שנועדו לממן את קמפיין הבחירות של מפלגתו החדשה, "בנט 2026".

יעד השאפתני: 20 מנדטים

היקף הערבויות שגויס אינו מקרי; הוא משקף תחזית עבודה אופטימית לפיה המפלגה תזכה ב-20 מנדטים בבחירות הקרובות. לפי הדיווח, אם המפלגה אכן תגיע להישג כזה, היא תהיה זכאית למימון בחירות מהכנסת בהיקף של כ-37.8 מיליון שקל – סכום שיכסה את ההלוואות שיילקחו כנגד הערבויות.

בסביבת בנט משאירים פתח להרחבת התקציב: במידה וסקרי דעת הקהל סמוך למועד הבחירות יצביעו על מגמת עלייה נוספת במספר המנדטים, עשוי בנט להגדיל את היקף הערבויות בהתאם.

כרית ביטחון כלכלית

למרות התחזיות הגבוהות בסקרים, בנט בחר בשלב זה בגישה זהירה יחסית והחליט שלא ליטול ערבויות שיעלו על 30 מיליון שקל. המטרה במהלך היא ליצור "כרית ביטחון" פיננסית, כדי להבטיח שהמפלגה לא תסיים את מערכת הבחירות עם גירעון תקציבי במידה ותקבל מספר מנדטים נמוך מהצפוי.