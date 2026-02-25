התראה מטאורולוגית; רוחות, גשם וקור: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר היום יהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ צפוי גשם מקומי ברובו קל. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. הלילה: לאחר חצות בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף הרוחות יתחזקו ויחל לרדת גשם לפרקים.
יום חמישי: מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם מידי פעם, בצפון הנגב ייתכן גשם מקומי קל. בחרמון ירד שלג. ינשבו רוחות מערביות ערות. . מהצהריים במרכז הארץ הגשם יתמעט בהדרגה. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.
יום שישי: מעונן חלקית. עד שעות הצהרים במרכז הארץ ובצפון הנגב עדיין צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מעט מהרגיל לעונה.
יום שבת: מעונן חלקית והטמפרטורות עדין יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה.
