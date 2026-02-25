מבזקים
התראה מטאורולוגית; רוחות, גשם וקור: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה חורפי. תחול ירידה בטמפ' ויהיה קר מהרגיל לעונה. יירדו גשמים מקומיים. תחזית מזג אוויר

מעונן

מזג אוויר היום יהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ צפוי גשם מקומי ברובו קל. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. הלילה: לאחר חצות בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף הרוחות יתחזקו ויחל לרדת גשם לפרקים.

יום חמישי: מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם מידי פעם, בצפון הנגב ייתכן גשם מקומי קל. בחרמון ירד שלג. ינשבו רוחות מערביות ערות. . מהצהריים במרכז הארץ הגשם יתמעט בהדרגה. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.

יום שישי:  מעונן חלקית. עד שעות הצהרים במרכז הארץ ובצפון הנגב עדיין צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מעט מהרגיל לעונה.

יום שבת: מעונן חלקית והטמפרטורות עדין יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה.

