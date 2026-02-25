אסון בנתניה: 2 הרוגים ו-9 פצועים משריפה בבניין מגורים

אסון כבד: גבר ואישה כבני 80 נהרגו הלילה (בין שלישי לרביעי) בשריפה שפרצה בבניין מגורים ברחוב משה איכילוב בנתניה. השניים פונו לבית החולים לניאדו תוך כדי ביצוע פעולות החייאה, כשמצבם מוגדר אנוש - אך שם הרופאים נאלצו לקבוע את מותם.

לוחמי האש שהוזעקו למקום השיגו שליטה מלאה על השריפה, ובתום פעולות הסריקה חולצו 15 לכודים שנתקעו בדירות תחת עשן סמיך. עוד נאמר כי נסיבות פרוץ השריפה נבדקות בשעה כעת על ידי חוקר דליקות.

(צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

לצד שני ההרוגים, 9 בני אדם נוספים נפצעו בשריפה - בהם אישה בת 73 במצב קשה ומעורפלת הכרה, אישה בת 42 במצב בינוני ו-7 פצועים נוספים במצב קל. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו לפצועים טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותם להמשך טיפול בבית החולים.



השריפה בנתניה צילום: תיעוד מבצעי מד

חובשי מד"א דניאל שבע, רועי גימפוביץ ויוסף פרידמן, סיפרו כי "הבחנו בעשן כבד עולה מהקומה הראשונה בבניין ובכניסה ראינו 2 נשים ששאפו עשן רב, כשאחת מהן, אישה בת 73 הייתה מעורפלת הכרה. הענקנו להן טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותן לבי"ח".

"במקביל, כוחות הכיבוי חילצו אלינו עוד 4 אנשים עם סימני שאיפת עשן, באורח קל. טיפלנו בהם ופינינו אותם לבית החולים" הוסיפו. "צוותי מד"א נוספים נשארים בזירה לאבטח את פעולות לוחמי האש וערוכים להעניק טיפול רפואי במידת הצורך".

צילום: תיעוד מבצעי מד

בהמשך פרמדיק מד"א גיל דקל עדכן כי "לאחר פעולות הכיבוי, הם חילצו אלינו גבר ואישה כבני 80 כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה לאחר ששאפו עשן רב. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם קריטי ואנחנו נלחמים על חייהם". כאמור, מותם של השניים נקבע מאוחר יותר בבית החולים.