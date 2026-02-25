דיווח: זו יכולת ירי הטילים של חיזבאללה

ברקע הדיווחים על החשש בישראל מהצטרפות חיזבאללה לאיראן נגד ישראל - הערכה כי אלו יכולות ירי הטילים של ארגון הטרור

אוהד חמו, פרשן לענייני ערבים, מתייחס היום (רביעי) ברדיו 103fm לשאלה האם חיזבאללה יצטרך למערכה עם איראן נגד ישראל.

בדבריו אמר חמו: "הדיווחים מלבנון ביממות האחרונות מדברים על איומים ישראליים מאוד ברורים: אם חיזבאללה תצטרף התגובה תהיה הרסנית גם כלפי מדינת לבנון, איומים כאלה כבר שמענו בעבר. אם אנחנו מדברים על מערכה כוללת של האיראנים, חיזבאללה יידרש על ידי הפטרון האיראני להצטרף כי זה יום הדין, היום שבעטיו הוא נולד ב-1981. יש אנשי משמרות המהפכה שנמצאים בלבנון, ותוסיפו לכך את העבודה שנעים קאסם הוא סוג של בובה איראנית".

עם זאת הוא הזכיר כי מעגל הזהות הראשון של חיזבאללה הוא שיעי לבנוני. "אם יש משהו שמטריד אותם הוא הבייס השיעי בלבנון, אלה גם אנשי חיזבאללה וגם הקהילה שעבורה הארגון הזה עובד. הקהילה הזאת עייפה, לאה וחלשה, היא מתלוננת על מצב כלכלי קטסטרופלי. יש רבבות עקורים בביירות, יש הרבה מאוד כפרים בדרום לבנון שאף אחד לא גר בהם".

בנוסף, חמו טוען שאנשי חיזבאללה רבים כועסים מאוד על המשטר האיראני, משום שלטענתם הם הופקרו במלחמה הקודמת מול ישראל.

חמו הדגיש: "ברור להם שישראל תמעך אותם".

לסיום הוסיף חמו: "הארגון הוא צל חיוור מחיזבאללה ממה שהכרנו תחת נסראללה. אנשים רציניים מדברים על יכולת טילאות של בין 20 ל-30 אחוזים מהיכולת שהייתה להם ב-6 באוקטובר 2023".



