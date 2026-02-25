אחרי מרדף צמוד: האחים זינגבוים הודחו מהמירוץ למיליון

פרק הדחה דרמטי במיוחד: אחרי משימת מחסום מפרכת במבצר מנצ'טה ומרדף צמוד על הכביש האחרון, האחים זינגבוים הודחו מהמירוץ למיליון

המירוץ הגיע אמש לאחד הרגעים האינטנסיביים של העונה. אחרי שבפרק הקודם עמרי ואיתי הגיעו ראשונים אל נקודת הסיום, ורון ומיטב התברגו מיד אחריהם, שאר הזוגות נתקעו מאחור ונשלחו למשימת מחסום הסיום עם שאלה אחת מתעתעת: "מי יעלה על זה?"

שאלה אחת, שתי משמעויות

המשימה התקיימה במבצר מנצ'טה בדוברובניק - הנקודה הגבוהה ביותר בעיר העתיקה. השאלה נשמעה פשוטה, אבל הייתה דו משמעית:

האם מדובר במי שיעלה פיזית למעלה - או במי שיעלה על החידה?

אלמוג במהלך משימת הטיפוס. צילום: מתוך הפרק של המירוץ למיליון, קשת 12

בן הזוג שנבחר נדרש לסחוב אבן במשקל חמישה קילוגרמים במעלה 272 מדרגות. למעלה חיכה שומר המבצר עם רמז - אך רק למי שידע לענות נכון: כמה מדרגות יש? מי שלא ספר במדויק, נאלץ לרדת ולעלות הכול מחדש.

טעויות, עצורים ומרדף צמוד

כאשר שאר הזוגות סיימו את המשימה והצליחו להגיע ליהודה לאחר המשימה האינטנסיבית והקשה, התברר כי הקרב האמיתי התרחש דווקא על המקום האחרון במשחק - בו נותרו להיאבק שני זוגות בלבד.

שלומי ואסף בדרך לנקודת הסיום צילום: מתוך הפרק של המירוץ למיליון, קשת 12

על הכביש האחרון נלחמו זה לצד זה אמונה ונריה, האחים זינגבוים, מול שלומי ואסף. שני הזוגות דהרו צמודים, מנסים לעקוף, לא לוותר, להספיק. כל טעות קטנה יכלה להכריע.

בסופו של דבר שלומי ואסף הגיעו במקום ה-11 והבטיחו את מקומם במרוץ. אמונה ונריה הגיעו אחריהם - והודחו מהמשחק.

סוף הדרך לאחים זינגבוים

האחים זינגבוים היו מהזוגות האהובים בעונה - חמודים, רגישים ובעלי קשר קרוב ומכיל במיוחד. לאורך הדרך בלטה ביניהם תמיכה הדדית והבנה, גם ברגעים של לחץ ועייפות.

האחים זינגבוים מחכים לאחר ההפסד בדו קרב. צילום: מתוך הפרק של המירוץ למיליון, קשת 12

כך, בפרק הדחה אינטנסיבי במיוחד, הסתיים המסע שלהם במירוץ למיליון - כש-272 מדרגות הפרידו בינם לבין המשך החלום.