258 מיליון ש"ח הועברו מהרש"פ למשפחות נפגעות הטרור

258 מיליון ש"ח יועברו לידי משפחות חללי ונפגעו פיגועי טרור שהתרחשו בישראל. מדובר בכספים שנגבו על ידי ההוצאה לפועל בירושלים שהטילה עיקולים על כספי הרשות הפלסטינית.

הכספים הועברו מיידית, אל באי כוח משפחות חללי ונפגעי הטרור וביניהם, משפחות נרצחי פיגועי ההתאבדות בקפה מומנט, בפיגוע הירי במחסום תרקומיא, בפיגוע בסופרמרקט בקריית יובל ובפיגוע בקו אוטובוס 16 בחיפה.

פעילות הגביה התבצעה בין היתר על פסקי דין הניתנים בבתי המשפט ופיצויים שנקבעו כנגד מחבלים שביצעו פעולות איבה. הליך הגבייה ממחבלים, המרצים עונשי מאסרים ממושכים, אינן פשוטה. אך לאור מעורבותם של המחבלים בטרור ניתן להטיל עיקולים על התגמולים אותם הם מקבלים מהרשות הפלסטינית.

המשפחות שיקבלו את הפיצויים:

הפיגוע ברחוב בן יהודה בירושלים בשנת 2001, שבו נרצחו 11 בני אדם. הפיצוי שנפסק 10 מיליון ₪.

פיגוע ההתאבדות בשכונת בית ישראל שבוצע בשנת 2002 בידי גדודי חללי אל אקצא ובו נרצחו עשרה אזרחים, בהם שישה ילדים.

פיצוי למשפחות נרצחי פיגוע ההתאבדות בקו אוטובוס מספר 32 בצומת פת בירושלים שבוצע בשנת 2002 ובו נרצחו 19 בני אדם ונפצעו 74,

פיצוי למשפחות נרצחי פיגוע ההתאבדות בקפה הלל בירושלים בשנת 2003, שבו טרוריסט פלסטיני רצח שבעה ישראלים ופצע 57.

פיצוי למשפחות נרצחי פיגוע התאבדות בקו 19 בירושלים בשנת 2004, שביצע שוטר פלסטיני ובו נרצחו 11 בני אדם ו-44 נפצעו.

פיצוי למשפחות נרצחי פיגוע הירי בשרונה מרקט בתל אביב בשנת 2016, שביצעו שני מחבלים פלסטינים במתחם שרונה בתל אביב. בפיגוע נרצחו ארבעה בני אדם ו-21 נפצעו.

פיצוי למשפחות הנרצחים בפיגוע ההתאבדות בקפה מומנט שאירע בשנת 2002 בשכונת רחביה בירושלים ושבו נרצחו 11 אזרחים ישראלים ו-65 נפצעו.

פיצוי למשפחות הנרצחים בפיגוע ההתאבדות שאירע בשנת 2001 באוטובוס אגד בקו מספר 16 בחיפה, שבו 15 אזרחים נהרגו ו-40 אזרחים נפצעו.

פיצוי למשפחות נרצחי פיגוע הדריסה בטיילת ארמון הנציב, שביצע מחבל ערבי תושב שכונת ג'בל מוכבר שבמזרח ירושלים.

פיצוי למשפחות נפגעי פיגוע דריסה שהתרחש בשנת 2019 בסמוך למבוא דותן.

פיצוי למשפחות נרצחי פיגוע הירי בתחנת הדלק בעלי בשנת 2023.