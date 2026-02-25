סער מודה לארה"ב: "כך נראית מנהיגות מוסרית"

שר החוץ גדעון סער השתתף היום (רביעי) בישיבת השדולה ליחסי ישראל-ארה"ב בכנסת, שציינה 250 שנה לעצמאות ארה"ב. בדבריו הודה לארה"ב על ההחלטה ההיסטורית להרחיב את שירותי השגרירות האמריקנית ליהודה ושומרון שאושרה אמש.
"היתרונות שישראל מספקת לאינטרסים האמריקאים ולביטחון הלאומי של ארה״ב הם ענקיים" אמר סער. "עם כמה שאין לנו חברה ובעלת ברית טובה יותר בעולם מארה״ב, לארה״ב אין חברה ובעלת ברית חזקה יותר באזור הזה וככל הנראה בעולם. ישראל היא נכס לכל בעלות בריתה אבל בייחוד לארה״ב".
עוד אמר כי "אני רוצה גם להזכיר ולהביע הערכה על ההחלטה ההיסטורית של שגרירות ארה”ב להרחיב את שירותיה הקונסולריים לאפרת, ביהודה ושומרון. כך נראית מנהיגות מוסרית".
כאמור, שגרירות ארה"ב בישראל הודיעה אתמול על הרחבת שירותיה והנגשתם לתושבי יהודה ושומרון. המהלך מתבצע כחלק מיוזמת "Freedom 250" של השגרירות, שמטרתה להגיע לכלל האזרחים האמריקאים ברחבי הארץ ולספק להם שירותים קונסולריים קרוב לביתם.
הסנונית הראשונה של המיזם תצא לדרך כבר בסוף השבוע הקרוב. ביום שישי, ה-27 בפברואר, יגיעו קצינים קונסולריים ליישוב אפרת שבגוש עציון, שם יעניקו שירותי דרכון שגרתיים לאזרחים. השגרירות אינה עוצרת באפרת. על פי ההודעה הרשמית, בחודשיים הקרובים מתוכננים ביקורים נוספים (Outreaches) במגוון מוקדים, המשלבים בין יישובים ביהודה ושומרון לערים מרכזיות בישראל: יהודה ושומרון: שירותים יינתנו בביתר עילית וברמאללה. שאר חלקי הארץ: המשלחות יגיעו גם לחיפה, ירושלים, נתניה ובית שמש. בשגרירות מדגישים כי השירות בכל אחד מהמיקומים הללו יינתן במשך יום אחד בלבד. בשל הביקוש הצפוי והזמן המוגבל, האזרחים מתבקשים לעקוב בדריכות אחר הפרסומים הרשמיים כדי לקבל מידע על אופן קביעת התורים בכל מוקד ומוקד. המהלך נתפס כשינוי משמעותי במדיניות השירות של השגרירות, שעד כה ריכזה את פעילותה בבנייני השגרירות והקונסוליה בערים הגדולות, ומעורר עניין רב בקרב קהילת דוברי האנגלית והאזרחים האמריקאים המתגוררים באזורים אלו.
