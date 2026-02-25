סער מודה לארה"ב: "כך נראית מנהיגות מוסרית"

שר החוץ גדעון סער הודה לארה"ב על הרחבת שירותי השגרירות גם ליהודה ושומרון: "כך נראית מנהיגות מוסרית"

שר החוץ גדעון סער השתתף היום (רביעי) בישיבת השדולה ליחסי ישראל-ארה"ב בכנסת, שציינה 250 שנה לעצמאות ארה"ב. בדבריו הודה לארה"ב על ההחלטה ההיסטורית להרחיב את שירותי השגרירות האמריקנית ליהודה ושומרון שאושרה אמש.

"היתרונות שישראל מספקת לאינטרסים האמריקאים ולביטחון הלאומי של ארה״ב הם ענקיים" אמר סער. "עם כמה שאין לנו חברה ובעלת ברית טובה יותר בעולם מארה״ב, לארה״ב אין חברה ובעלת ברית חזקה יותר באזור הזה וככל הנראה בעולם. ישראל היא נכס לכל בעלות בריתה אבל בייחוד לארה״ב".

עוד אמר כי "אני רוצה גם להזכיר ולהביע הערכה על ההחלטה ההיסטורית של שגרירות ארה”ב להרחיב את שירותיה הקונסולריים לאפרת, ביהודה ושומרון. כך נראית מנהיגות מוסרית".

כאמור, שגרירות ארה"ב בישראל הודיעה אתמול על הרחבת שירותיה והנגשתם לתושבי יהודה ושומרון. המהלך מתבצע כחלק מיוזמת "Freedom 250" של השגרירות, שמטרתה להגיע לכלל האזרחים האמריקאים ברחבי הארץ ולספק להם שירותים קונסולריים קרוב לביתם.