הערכה בישראל: זה התאריך בו תתחיל מתקפה באיראן

בדבריו אמר טראמפ: "מאז שהם השתלטו על אותה אומה גאה לפני 47 שנים, המשטר והסוכנים הרצחניים שלו הפיצו רק טרור, מוות ושנאה. הם הרגו ופצעו אלפי חיילים אמריקאים ומיליוני אנשים".

טראמפ המשיך ומנה את הסכנות מצד משטר האייתולות באיראן: "הם כבר פיתחו טילים שיכולים לאיים על אירופה ועל הבסיסים שלנו מעבר לים, והם עובדים על בניית טילים שיגיעו בקרוב לארצות הברית.

העדפה שלי היא לפתור את הבעיה הזו באמצעות דיפלומטיה. אבל דבר אחד בטוח: לעולם לא אאפשר לספק הטרור מספר אחת בעולם להחזיק בנשק גרעיני. אי אפשר לתת לזה לקרות".

נראה, שטראמפ עצמו מבין שלא ניתן לסמוך על המשטר האיראני, אלא שמקורות מהבית הלבן טוענים, שבכירים הסובבים את טראמפ, לוחצים עליו שלא לפתוח במערכה ולמצות את ההליך הדיפלומטי.