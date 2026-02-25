כנרת בראשי חושפת: זה התפקיד שנתניהו הציע לי

בפודקאסט של 'מעריב', כנרת בראשי מתייחס לחלקו של נתניהו ב-7 באוקטובר, וחושפת: זה התפקיד שנתניהו ייעד לי

כנרת בראשי חשפה בראיון לפודקאסט "סייבר" עם מומחית סיכוני הסייבר עינת מירון ב"מעריב", כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ייעד לה, לדבריה, את תפקיד ראש מערך ההסברה הלאומית - אך המהלך לא יצא אל הפועל.

"‏אין הסברה במדינת ישראל. אין ראש מערך הסברה לאומית. אני מודה, ראש הממשלה רצה אותי כראש מערך הסברה לאומית. יכולתי לעשות המון, אבל עשו לי סיכול ממוקד בתוך הנציבות. את מי שהוא רוצה – מסכלים, ואז דברים לא קורים, וזה בדיוק מה שמכעיס", אמרה.

עוד היא התייחסה למתקפת ה-7 באוקטובר ואמרה: "אין אדם יותר חכם מנתניהו, אבל כשאתה יושב מול ראשי מערכת הביטחון – הרמטכ"ל, ראש שב"כ, ראש אמ"ן – וכולם אומרים לך 'חמאס מורתע', אתה מכבד את דעתם המקצועית. הוא האדיר את מערכת המשפט והאדיר את מערכת הביטחון. הטעות שלו הייתה שהוא לא הביא סביבו עוד אנשים שיהיו 'איפכא מסתברא'. ראש ממשלה צריך אנשים שיגידו לו 'אדוני, אתה לא'".

לדבריה, "יש עניין של אשמה ויש עניין של אחריות. אשמה? בטוח לא. אחריות? יש לו מעצם היותו ראש ממשלה. האם אני רוצה שיעזוב בגלל זה? חד משמעית לא. אני אבחר בו עוד פעם. אני רוצה שהוא יישאר ואני סומכת עליו. מי שחושב אחרת ממני – שיבחר אחרת, אבל שלא יכפה עליי את דעתו".



