טראמפ: לעולם לא אאפשר לאיראן להחזיק נשק גרעיני

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ סיפק את הסחורה בנאום מצב האומה והמשיך לשגר איומים לעבר איראן: "לעולם לא אאפשר לספק הטרור מספר אחת בעולם להחזיק בנשק גרעיני"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשא אתמול את "נאום מצב האומה" בבית הנבחרים האמריקני. והתייחס גם לאיראן.

הנאום שנמשך 107 דקות - שעה וארבעים ושבע דקות, היה הארוך בהיסטוריה ולווה בתשואות מהצד הרפובליקני של הקונגרס ובהתעלמות עד מחאות מהצד הדמוקרטי.

ביחס לאיראן המשיך טראמפ את הקו התוקפני שלו: "מאז שהם השתלטו על אותה אומה גאה לפני 47 שנים, המשטר והסוכנים הרצחניים שלו הפיצו רק טרור, מוות ושנאה. הם הרגו ופצעו אלפי חיילים אמריקאים ומיליוני אנשים".

על ההפגנות האחרונות "הם הרגו לפחות 32,000 מפגינים, 32,000 מפגינים במדינתם. הם ירו בהם ותלו אותם".

טראמפ המשיך ומנה את הסכנות מצד משטר האייתולות באיראן: "הם כבר פיתחו טילים שיכולים לאיים על אירופה ועל הבסיסים שלנו מעבר לים, והם עובדים על בניית טילים שיגיעו בקרוב לארצות הברית.

העדפה שלי היא לפתור את הבעיה הזו באמצעות דיפלומטיה. אבל דבר אחד בטוח: לעולם לא אאפשר לספק הטרור מספר אחת בעולם להחזיק בנשק גרעיני. אי אפשר לתת לזה לקרות".