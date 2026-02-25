רגע היסטורי: נתניהו וראש הממשלה ההודי בנאום חגיגי בכנסת

כחלק מביקורו המיוחד של ראש הממשלה ההודי, נרדנה מודי, ראש הממשלה נתניהו והמנהיג ההודי הגיעו אל ביקור חגיגי בכנסת ישראל, שם יקיים מודי נאום מדיני מיוחד והיסטורי

ראש הממשלה ההודי נחת בישראל לפני שעות בודדות, לביקור היסטורי אחרי 9 שנים שבמהלכן לא הגיע לארץ. כעת לאחר פגישה עם ראש הממשלה וצוותו וקבלת פנים ממלכתית חגיגית, מגיעים שני ראש הממשלה יד ביד אל אירוע מדיני מיוחד בכנסת, במהלכו ינאם מודי בפני כנסת ישראל, כבוד השמור למנהיגים בודדים שהופך את המעמד למיוחד עוד יותר.

הביקור של ראש הממשלה מודי בישראל מגיע אחרי קרוב לעשור שעבר מאז ביקורו האחרון, על רקע התחזקות משמעות במערכת היחסים ההודית-ישראלית במהלך המלחמה, והידוק הקשרים הביטחוניים בין המדינות.

ראש הממשלה מודי הגיע אל רחבת הכנסת בשיירה חגיגית, שם עבר קבלת פנים חגיגית עם יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה ובן זוגו, בנוסף לראש הממשלה נתניהו ורעייתו. מודי עצר וקיים טקס קצר לזכר חללי מערכות ישראל, ואף קד לאנדרטת הסנה הבוער בכניסה למשכן.

לאחר מכן חתם מודי על ספר המבקרים והאורחים המיוחדים של הכנסת, בו נחתמים ומצויינים המנהיגים הזרים שזכו למעמד מיוחד זה.

יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה פתח את דבריו ובירך על ביקורו המיוחד של ראש הממשלה מודי, וחלק כיצד היה רק חבר כנסת צעיר במהלך ביקורו האחרון לפני כעשור, וכעת זוכה לארח אותו בתור יושב ראש הכנסת.

מיד לאחר מכן עלה ראש הממשלה נתניהו לנאום, והחל גם הוא בברכת קבלת פנים אל ראש הממשלה ההודי.

"זה רגע מרגש, זה תמיד רגע מרגש, לכולנו, ולי אישית. נרנדה חברי היקר, אני נרגש ונפעם מביקורך, אני חייב להיות דיפלומטי, אני לא יכול לדרג ביקורים, אבל אגיד שמעולם לא הייתי נרגש יותר מאשר מביקורך, חבר אדיר של ישראל, מנהיג אדיר בבמה העולמית, ממובילי הברית ההודית-ישראלית, ברוך הבא ידידי היקר אל ירושלים, אתה ומשלחתך".