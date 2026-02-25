צו חיפוש מזויף וסיוט בחדר הנעול: כך נשדד זוג קשישים בראשל"צ

פרקליטות מחוז מרכז הגישה כתב אישום חמור נגד תושב הרצליה, שעמד בראש חוליית שודדים שהתחזו לשוטרים ושדדו באלימות קשה זוג קשישים בביתם שבראשון לציון. החשוד המרכזי נעצר בתוך שעות ספורות מרגע הדיווח על האירוע

התחזה לשוטר עם צו חיפוש מזויף, שדד סוחר זהב בביתו ותוך שעות נעצר על ידי שוטרי מחוז מרכז מתחנת ראשון לציון - כתב אישום חמור הוגש נגד תושב הרצליה.

בתאריך ה-20 בינואר 2026, כאשר חוליית השודדים הגיעה לדירת המגורים של בני הזוג בראשון לציון. חברי החוליה, שהצטיידו מראש בציוד הנחזה למשטרתי ובצו חיפוש מזויף של בית משפט, הציגו את עצמם כאנשי חוק המגיעים לבצע משימה רשמית. תחת מצג השווא המתוחכם, הצליחו השודדים לחדור אל תוך הדירה מבלי לעורר התנגדות ראשונית מצד הדיירים.

אלא שבמהלך ה"חיפוש", התעורר חשדו של בעל הדירה כי מדובר במתחזים. ברגע שהקורבן החל להקשות בשאלות, פתחו החשודים במסע אלימות אכזרי. על פי כתב האישום, השודדים תקפו את בני הזוג המבוגרים באלימות קשה, ובתום מאבק ממושך נעלו אותם בחדר השינה של הבית כדי להבטיח את הימלטותם. מיד לאחר מכן נסו השודדים מהזירה.

עם קבלת הדיווח במוקד המשטרה, פתחו שוטרי תחנת ראשון לציון במרחב שפלה בחקירה. בתוך שעות ספורות בלבד אותר ונעצר החשוד המרכזי, תושב הרצליה. בחיפוש שערכו השוטרים נתפס גם הציוד המקצועי ששימש את החוליה לביצוע השוד וההתחזות.

היום (רביעי), עם סיום פעולות החקירה, הוגש נגד החשוד כתב אישום בגין שוד בנסיבות מחמירות והתחזות לעובד ציבור. במשטרה מדגישים כי המצוד אחר יתר חברי החוליה נמשך במישור הגלוי והסמוי, וכי לא ינוחו עד למיצוי הדין עם כל המעורבים באירוע החמור.

דוברות המשטרה

במקביל להגשת כתב האישום, ביקשה המדינה לחלט את רכבו של הנאשם, בשווי מוערך של כ-128,000 ש”ח, אשר שימש לביצוע העבירות.