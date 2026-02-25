דמעות באולפן: "בזמן שחילצנו גופות, אחרים עשו יחסי ציבור"

התכנית הפוליטית של סרוגים, "כיפות ברזל" סיפקה גם השבוע עימותים סוערים מימין ומשמאל, אבל רגע אחד שובר לב במיוחד על לוחם ששמר במשך שעות על גופת אחיו שנרצח בנובה. צפו

התכנית הפוליטית של אתר סרוגים, "כיפות ברזל" בהגשת נתנאל איזק, סיפקה גם השבוע עימותים סוערים, ביקורת נוקבת מימין ומשמאל, ורגע אחד שובר לב במיוחד.

כיפות ברזל באולפן סרוגים

הפאנליסטים – עורך סרוגים אריה יואלי, פרשן 'כיכר השבת' ישי כהן, היועץ האסטרטגי רמי פירו וחבר מפלגת המילואימניקים שלומי דמרי – לא השאירו אף נושא בוער מחוץ לשולחן הדיונים.

סערת הפטור ממע"מ: "הליכוד היא מפלגת השמאל הכי קומוניסטית"

התכנית נפתחה בדיון על סערת הפטור ממע"מ על ייבוא אישי עד 150 דולר, חוק ששר האוצר סמוטריץ' ניסה להעביר אך נבלם על ידי חברי כנסת מהליכוד. אריה יואלי תקף בחריפות את מפלגת השלטון, וטען כי הליכוד עושה לסמוטריץ' שרירים על חשבון האזרחים רק כדי לרצות ועדי עובדים וקבוצות לחץ.

"הליכוד שזה המפלגת השמאל הכי קומוניסטית שיש היום בארץ אולי אחרי ש"ס... כל קבוצות הלחץ של ועדי העובדים של הארגונים האלה של המוניות ושל הרפתנים ושל הלולנים נכון והוועד עובדי תעשייה אווירית".

שלומי דמרי ציין כי נחמד לראות שלחברי הכנסת בליכוד פתאום "צמח עמוד שדרה", אך הביע אכזבה מכך שהם לא מגלים את אותו אומץ גם כשמדובר בחוק הגיוס. הוא הדגיש כי האזרח המשרת נושא את המדינה על כתפיו, אך החוק למענו לא עובר כי בקואליציה חושבים רק על הישרדות פוליטית ובחירות.

רמי פירו הוסיף כי אנו בתקופת בחירות ופריימריז, ולכן כל פוליטיקאי מנסה לרצות את "הבייס" שלו.

מתווה הכותל: " החרדים נזכרו לבקר את בג " ץ כי זה נוח להם "

סוגיית מתווה הכותל ופסיקת בג"ץ הדורשת מהמדינה להקים רחבה שוויונית עוררה ויכוח ער. ישי כהן הפנה אצבע מאשימה דווקא כלפי המפלגות החרדיות ונתניהו, שהסכימו בעבר למתווה, חזרו בהם, וכעת במקום לחוקק חוק חדש שיבטל אותו - הם משתמשים בבג"ץ כשעיר לעזאזל.

"העברתם מתווה אמרתם זה המתווה תבצעו אותו ועכשיו החרדים נזכרו את מי לבקר? את בג"ץ. מה שנוח להם. לא נבקר את ראש הממשלה נתניהו בסוגיה... הביקורת צריכה להיות פה על סיעות החרדיות ועל ראש הממשלה נתניהו".

דמרי הסכים והוסיף שנתניהו נמנע מלקבל החלטות ובורח מאחריות, מה שגורם לגופים אחרים, כמו בג"ץ, להכריח אותו לפעול. רמי פירו הסתכל על הזווית המדינית, והסביר כי נתניהו חושש מעימות דיפלומטי עם יהדות ארצות הברית ועם הרפובליקנים בתקופה קריטית של אנטישמיות עולמית.

צביעות בשמאל: "קחי את הפמיניזם שלך ותדחפי אותו"

הפאנל עסק בציוץ הלועג של כתבת 'הארץ' כלפי כיסוי הראש של דוברת תנועת נחלה. יואלי תקף את הצביעות של השמאל, שלדבריו מתהדר בליברליזם ובפמיניזם, אך מרשה לעצמו ללעוג ולזלזל בנשים דתיות באין מפריע.

"אם היית אומרת את זה דבר כזה על ערביה היו קורעים אותך היו מפטרים אותך... אז קחי את הליברליזם, קחי את הפמיניזם שלך ותדחפי אותו אני לא יודע לאיפה".



ישי כהן הרחיב את היריעה וטען כי גורמים בשמאל רוכבים באופן ציני על הכאב האמיתי של הציבור הדתי-לאומי סביב סוגיית חוק הגיוס, רק כדי להפיל את הממשלה, בעוד שבפועל הם בזים למגזר הזה, קוראים להם "אוכלי מוות" ולא באמת רוצים אותם בתוך הצבא.

חוק בן גביר-דרעי: משילות או עבריינות ?

החוק שאמור לאפשר לאדם עם כתב אישום לכהן כשר (על רקע בג"ץ בן גביר והרצון להחזיר את דרעי) קרע את הפאנל. רמי פירו שיבח את המהלך, וטען כי מדובר בתגובה הולמת למערכת המשפט ולייעוץ המשפטי שחצו קווים אדומים ומנסים לנהל את המדינה במקום נבחרי הציבור.

"אני חושב שאיתמר בן גביר בסופו של יום מוכיח שיש לו את האומץ הכי גדול בממשלה הזאתי... לא ייתכן שאין קו אדום למערכת המשפט במדינת ישראל"



ישי כהן הסכים שהחוק נחוץ עקרונית כדי למנוע מציאות בה יועצת משפטית יכולה לפסול שר נבחר שאין נגדו אפילו כתב אישום.

מנגד, אריה יואלי טען שמדובר בחוק "רע ומיותר", המשך של סחבת קואליציונית שבסוף תיפסל בבג"ץ ותייצר משבר חוקתי.

שלומי דמרי זעם על החוק, וטען שזו חרפה ערכית שמכשירה את הקרקע לעבריינים ונאשמים לנהל את המדינה, בדיוק בזמן שבו האזרחים והחיילים ברחוב מפגינים יושרה, הקרבה ואחדות.

"האם זה הסטנדרט שאנחנו רוצים להציב במדינת ישראל שכל נאשם בפלילים יוכל להגיע ולכהן כשר?... אירוע סופר מסוכן".

דמעות באולפן: "בזמן שאנחנו חילצנו גופות, אחרים עשו יחסי ציבור"

לקראת סיום התכנית, הדיון על העימות בטוויטר בין עמית סגל לארגון 'אחים לנשק' קיבל תפנית אישית וכואבת. שלומי דמרי שיתף בגילוי לב על אחיו הצעיר, דן דמרי ז"ל, שנרצח בדרכו חזרה ממסיבת הנובה. דמרי סיפר כיצד הוא ומשפחתו חיפשו את אחיו שעות ארוכות, מצאו את גופתו רק בערב, ושמרו עליה כל הלילה בעצמם, ללא נוכחות של הצבא או המדינה.

"אני איבדתי את אחי בשביעי באוקטובר... בזמן שאנחנו נלחמנו, ספרנו את המתים ואת הגופות, הלכנו לחלץ אנשים מהקיבוצים, יש אנשים שעבדו על יחסי ציבור וזה הזוי, זה מטורף, אותם אנשים שקראו לסרבנות".



מתוך הכאב העצום הזה, יצא דמרי בביקורת חריפה על ארגונים כמו 'אחים לנשק', שלדבריו עסקו ביחסי ציבור בזמן שבו אזרחים פשוטים הקריבו את חייהם.

ישי כהן, הסתייג מביקורת על הארגון לאחר ה-7 באוקטובר, וציין כי למרות המחלוקת על קריאות הסרבנות לפני המלחמה, אנשי הארגון יצאו להילחם ולסייע איפה שהמדינה נעדרה.

התכנית נחתמה בתחזיות לשבוע הקרוב, עם הפנים לעבר חג הפורים – בתקווה שאולי נראה "מכת אסתר" ותקיפה מכריעה נגד איראן.