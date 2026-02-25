2 צווים מנהליים ביום אחד: איזוק אלקטרוני נוסף נגד מתיישב

האלוף בלוט הוציא הבוקר צו מנהלי נוסף, שני להיום, הכולל איזוק אלקטרוני, נגד מתיישב נוסף. עו''ד נתי רום המייצג מטעם חוננו: "שערורייה שמנצלים את ההליך הפלילי עבור מסירת צווי הגבלה מנהליים - הדבר לא חוקי"

הבוקר (רביעי) נעצר מתיישב בצו שופט, ובחקירה גילה כי הוצא נגדו בידי אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט צו מנהלי הכולל איזוק אלקטרוני. המתיישב שוחרר לאחר החקירה בערבות.

עו''ד נתי רום המייצג מטעם חוננו את המתיישב תקף את התנהלות הרשויות באירוע: "זו שערורייה שמשתמשים בהליכים פליליים לצורך מסירת צווים מנהלים. המשטרה כלל לא מידעת את בית המשפט שזו כוונתה במסגרת בקשות המעצר, ולמעשה מוליכה את בית המשפט שולל.

לאחר חקירה קצרצרה בנוגע לאירוע מלפני שלושה חודשים שהמתיישב כלל לא קשור אליו, נמסר לו הצו המנהלי. כולי תקווה שיקומו השופטים שיפסיקו לתת לזה יד".

נזכיר כי הבוקר, הוצא צו מנהלי נוסף בידי אלוף הפיקוד למתיישב נוסף. הצו כלל גם איזוק אלקטרוני. המתיישב סרב לאיזוק ונחקר בחשד להפרת הוראה חוקית. סה"כ עד כה, חתם אלוף הפיקוד על 5 צווים מנהליים הכוללים איזוק אלקטרוני מנהלי כנגד מתיישבים.