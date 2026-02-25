חברת התעופה האירופית מבטלת טיסות לישראל

חברת התעופה ההולנדית KLM מודיעה כי החליטה "להשעות באופן זמני את טיסותיה בקו אמסטרדם–תל אביב החל מיום 1 במרץ", כלומר מיום ראשון הקרוב ללא הגבלת זמן

לקראת תקיפה אמריקנית באיראן, חברת התעופה ההולנדית KLM מודיעה כי משעה זמנית את הטיסות שלה לישראל מיום ראשון הקרוב, ללא הגבלת זמן.

בהודעה שמסרה החברה, היא מתחמקת מלומר במפורש כי מדובר בסיבות ביטחוניות ועוטפת אותה בסיבות כלכליות.

"חברת KLM ממשיכה לבחון ולהתאים את רשת היעדים הגלובלית שלה בהתאם לביקוש בשוק ולשיקולים תפעוליים.

בשלב זה, הפעלת טיסות לתל אביב אינה אפשרית מבחינה מסחרית ותפעולית. לפיכך, החליטה החברה להשעות באופן זמני את טיסותיה בקו אמסטרדם–תל אביב החל מיום 1 במרץ.

הנוסעים המושפעים מקבלים הודעה אישית ויוצעו להם אפשרויות לשינוי מועד הטיסה או לקבלת החזר כספי. KLM תמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ותבחן מחדש את ההחלטה בהתאם לנסיבות".