הג'וב החדש של ראש השב"כ לשעבר רונן בר

ראש השב"כ לשעבר - והאחראי העיקרי על טבח ה-7.10 מקדם תכנית מנהיגות פוליטית בשיתוף אוניברסיטת רייכמן. כך חשף מיכאל שמש בכאן 11

אחרי הכישלון מלמדים מנהיגות. ראש השב״כ היוצא רונן בר מקדם תכנית מנהיגות פוליטית חדשה בשיתוף אוניברסיטת רייכמן, כך פרסם הערב כתב כאן 11 מיכאל שמש.

בר, האחראי הראשי על טבח ה-7.10, כשעמד בראש הארגון שהיה אמור לספק התרעה לפני מלחמה, לא הראה מנהיגות והתפטר רק לאחר שפוטר בידי ראש הממשלה - כשנה וחצי אחרי המחדל.

לפי הפרסום בכאן 11, בר, בר מקדם את היוזמה מול איש ציבור ופוליטיקאים לשעבר בפגישות ובשיחות, כאשר התכנית צפויה לעסוק בהכשרת דור מנהיגות חדש בזירה הציבורית והפוליטית בשיתוף עם אוניברסיטת רייכמן.

על פי התכנון, בר צפוי לכהן כחבר בבורד המנהל של התכנית ובינתיים בר מסייע בהקמת התכנית ובגיבוש הקווים הראשונים שלה.