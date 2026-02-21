אהבת השם גורדון הביס את היריב הטורקי

לוחם האיגרוף התאילנדי הישראלי אהבת-השם גורדון הביס את עלי קוינוצ'ו הטורקי בקרב טעון ספורטיבית וגם פוליטית. גורדון הגיע לקרב עם ציצית כיפה ודגל ישראל

בקרב שהוא הרבה מעבר לספורט, לוחם האיגרוף התאילנדי הישראלי, אהבת השם גורדון התמודד מול המתאגרף הטורקי עלי קוינוצ'ו, באירוע מספר 17 של ארגון UTMA.

הדם הרע בין השניים החל שלשום במסיבת העיתונאים שחיממה את השחקנים, בצל המתיחות המדינית והאווירה הטעונה בין שתי המדינות.

גורדון הגיע עטוף בדגל ישראל וזכה ל'אצבע משולשת' מהטורקי, שבתגובה סרב ללחוץ את ידו. מסיבת העיתונאים הפכה לחצי קרב כשכל צד מאיים על הצד השני. גורדון איים שיעשה מהטורקי קבאב ואילו הטורקי הבטיח כי ימחוק לו את החיוך מהפנים, לתמיד.

הקרב מתנהל בשיטה של שלושה סיבובים בני 3 דקות כל אחד.

מהלך הקרב

אחרי עיכובים ודחיות, בשעה 22:45 התחיל סוף-סוף הקרב. מאות אוהדים בדגלי ישראל עודד מהקהל את אהבת-השם גורדון שהופיע כשהוא לובש בציצית וחבוש כיפה, עטוף בדגל ישראל.

הקרב היה בשליטה של אהבת השם לכל אורכו. כבר 5 שניות לתוך הקרב הוא הצליח להפיל את היריב הטורקי פעמיים על הרצפה בבעיטה נמוכה. הטורקי דחף אצבע לעין והקרב נעצר. ושוב אחרי דקה וחצי שוב הפיל אותו פעמיים על הרצפה. ואחרי עוד דקה הפיל אותו לקרשים עם אגרוף.

וכך נמשך הקרב בשליטה מוחלטת של גורדון, שספג מעט והכניס הרבה עד שהקרב נעצר בנוקאאוט. ובסיומו החיוך על פניו של הישראל נשאר מרוח, למרות ההבטחות של הטורקי.