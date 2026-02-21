"פצצה מתקתקת": מגדלי הטרור שחונקים את ירושלים וגוש עציון

הבנייה הפלסטינית הבלתי חוקית בכפר ולג'ה הופכת לאיום אסטרטגי על עוטף ירושלים ויישובי הגוש. "מה שקרה בחאן יונס יכול לקרות גם כאן". תושב הר גילה שנמצא במקום מ-78' מרים ידיים: "עובר לאשקלון"

במרחק דקות ספורות מירושלים, צצים בנייני ענק ללא כל פיקוח: "הבניינים האלה צצים כמעט בכל מקום בלי היתר, בלי פיקוח, חולשים על הצירים המרכזיים ועל בתי היישוב, דוחקים את גבולות הבירה ומפרים את ביטחון התושבים". על פי הכתבה, מדובר בפרויקט מאורגן: "רק השנה נבנו מאות מגדלים. התהליך הזה כבר גדול ממה שדמיינו, מאורגן בתוכנית פלסטינית".

"הכפר ולג'ה זה פה מתחתינו. אור המנזר, קרית יובל, גשר המיתרים, הולילנד, גבעת משואה, חיות התנ"כי - כל ירושלים נמצאת ממש מתחתינו", מתארת הכתבה את המציאות המאיימת הנשקפת מהגבעות הסמוכות לבירה". אבל כעוצמת היופי כך גם עוצמת הסכנה. זה אחד האיומים המשמעותיים ביותר שיש לנו בכל אזור גוש עציון וצריך לטפל בו".

" עמדות ירי וצליפה לתוך בתי היישוב "

ירון רוזנטל, ראש המועצה האזורית גוש עציון, מתריע מפני המציאות שנקבעת בשטח: "האיום שמתרומם לנו מול העיניים עומד להתפוצץ. זו כבר מציאות שנקבעה בשטח". לדבריו, חוסר האכיפה נובע מחוסר הבנה של האיום הביטחוני: "זה שלא הורסים אותם זה רק בגלל שלא מבינים. לא מבינים שמה שקרה בחאן יונס יכול לקרות גם כאן".

החשש הוא לא רק תיאורטי. בכתבה מוסבר כי המגדלים "יהוו עמדות ירי לצליפה לתוך בתי היישוב". כבר כיום, החיכוך הוא יומיומי: "חוטפים בקבוקי תבערה, לא לאיזה שטח פתוח ביישוב - לתוך הבית". תושבים מעידים על המצב הביטחוני המידרדר: "יש משפחות מחבלים שגרות שמה, כספים של טרור נכנסים כאן לתוך הכפר".

התושב הוותיק עוזב: "האיום הוא ממשי על החצר שלך "

גרשון, תושב האזור משנת 1978, מספר על הרגע שבו החליט לעזוב את "נחלת גן העדן" שלו לטובת אשקלון: "חטפנו ממש חטפנו זץ חזק... השכן שלי בהמשך קיבל אבנים, בלילה קיבלת בקבוק תבערה". כשהוא נשאל לאן הוא עובר, הוא משיב: "לאשקלון, לרובע ים, שאף אחד לא יבנה מולי".

מנגד, בגוש עציון מדווחים על ביקוש שיא לנדל"ן יהודי למרות המצב: "גוש עציון הופך רשמית מהחצר האחורית של ירושלים ליעד הנדל"ן החם באזור". התושבים החדשים רואים בבנייה "התשובה הכי חזקה למגדלים של ולג'".

תגובת המנהל האזרחי

מטעם מתאם פעולות הממשלה בשטחים נמסר בתגובה לכתבה: "בחודשים האחרונים פעלה היחידה בשלושה מבצעי אכיפה נרחבים נגד שורת מבנים לא חוקיים במרחב הכפר. המשך הליכי האכיפה מתבצעים בהתאם לאישור ולהנחיית הדרג המדיני".