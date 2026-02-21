"לא באמת יהודים": המקורב לטראמפ קורא לבדיקות DNA בישראלים

שדרן ומשפיען הימין הקיצוני, טאקר קרלסון, לא מפסיק במסלול ההקצנה האנטישמית. לאחר שטען כי "הוחזק" ו"עוכב" על ידי הרשויות בישראל במהלך ביקורו הקצר ויצר סערה, בראיון של קרלסון עם השגריר מייק האקבי נחשף אמש, במהלכו סיפק מטר של אמירות קונספירטיביות הזויות, אנטישמיות ותלושות מהמציאות.

קרלסון "ביקר" בארץ למשך כשלוש שעות, ומעולם לא עזב את שטח שדה התעופה. המשפיען הקיצוני הגיע כדי לראיין את השגריר מייק האקבי, לאחר שבמהלך החודשים האחרונים תקף אותו ואת שאר תומכי ישראל הנוצרים באמריקה באמירות קשות וחריפות, קרלסון אף הודיע לפני חודשים ספורים כי הוא "שונא נוצרים-ציונים יותר מכל דבר אחר בעולם".

במהלך הראיון הביזארי, סיפק קרלסון מטר בלתי פוסק של אמירות מרחיקות לכת, קיצוניות ואנטישמיות כנגד ישראל ויהודים. הוא האשים את ישראל בביצוע רצח עם מכוון בילדים בעזה, טען כי ישראל פועלת ומאמינה לפי "נקמת דם קולקטיבית דתית", טען שישראל גרמה לארצות הברית לצאת למלחמות עיראק ואפגניסטן במזרח התיכון, רמז כי ישראל אחראית לפיגועי מגדלי התאומים ועוד שורה של האשמות.

קרלסון סירב להטיל כל אחריות על חמאס למתרחש ברצועה, ואף כאשר נשאל אם בנו היה מוחזק ברצועה כחטוף, לא היה פועל לשחרר אותו אם הדבר היה אומר "להרוג חפים מפשע".

אחת האמירות ההזויות ביותר של קרלסון הייתה הפניית השאלה "מה הוא יהודי" אל השגריר האקבי, אך קרלסון סירב לקבל את תשובתו של השגריר וטען כי היהודים בישראל אינם יהודי התנ"ך. "אין להרבה מהם שורשים כאן, תראה את ראש הממשלה נתניהו, הוא לא מכאן, השושלת שלו מגיעה מפולין, הוא יהודי?" אמר קרלסון.

הוא אף הוסיף דרישה הזוי במיוחד "למה שלא נעשה בדיקות DNA, אפשר לבחון את הדברים האלה, בוא נעשה בדיקות DNA ונגלה מי היהודים האמיתיים, נעשה בדיקות DNA למי שחי פה ונגלה" דרש קרלסון.

במהלך השנים האחרונות, פנה קרלסון יותר ויותר אל מחוזות הקונספירציה, מאז שפוטר מעבודתו ברשת FOX בארצות הברית. הוא הפך לקול מוביל בתנועות הימין האנטישמי ומראיין רבות אנשים הטוענים טענות מופרכות כנגד היהודים וישראל.

באופן תמוה, קרלסון עדיין נחשב למקורב למשטר טראמפ, וביקר בבית הלבן לפני שבועות בודדים, בעוד בנו, באקלי קרלסון, עובד במשרה בכירה בצוות התקשורת של סגן הנשיא ג'יי די ואנס, אשר קרלסון היה מהקולות הבולטים בקריאה למנותו את סגן הנשיא של טראמפ.