הקטל בדרכים: 3 הרוגים בתאונה ליד צומת יובלים בגליל

תאונת דרכים קטלנית בגליל: 3 גברים בני כבני 30 נהרגו בזירת התאונה בכביש 805 ליד צומת יובלים, לאחר שסבלו מחבלה רב מערכתית.

חובשים ופרמדיקים פינו למרכז הרפואי לגליל בנהריה 2 פצועים, גבר כבן 50 במצב קשה שסובל מחבלה רב מערכתית וצעיר כבן 20 במצב בינוני, גם הוא סובל מחבלה רב מערכתית.

פרמדיק מד"א פבל סולוביוב וחובש בכיר במד"א טל אליהו יפרח, סיפרו: "ראינו רכב מרוסק לחלוטין ובתוכו היו 2 גברים מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופם. במרחק של כ-15 מטרים, מעבר למעקה הבטיחות ראינו גבר נוסף שוכב בתוך תעלה כשגם הוא ללא הכרה. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיהם של שלושת הגברים היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם".

הפרמדיקים הוסיפו: "במקביל, צוותי מד"א נוספים שהגיעו למקום העניקו טיפול רפואי מציל חיים ל-2 פצועים בהם גבר כבן 50 שנפצע באורח קשה וצעיר בשנות ה-20 שנפצע בינוני ופינו אותם לבית החולים."

מוקדם יותר היום שני כלי רכב פרטיים התנגשו בסמוך למחלף עד הלום ליד אשדוד וגרמו לפציעתו של גבר כבן 40.

חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח אסותא באשדוד 4 פצועים, בהם: גבר כבן 40 במצב קשה, מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית ו-3 פצועים נוספים במצב קל.