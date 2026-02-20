קפה בלה בצפת לא נסגר מעולם אפילו בימי המלחמה ורסיס שחדר פנימה. קפה עם אמונה

בין סימטאותיה של צפת, ליד מה שהיה פעם המסגד הגדול ממוקם לו בית הקפה בלה. בית קפה עם סיפור. "פתאום" כמו שאומר השיר" קם לו אדם (נחמן) ומרגיש שהוא מסעדן"

אבל לא מסעדן בדמות הפופולרית. נחמן הוא אדם שאוהב את המטבח, אדם שאוהב את המאפה, אדם שאוהב את היצירה, אדם שאוהב אנשים.

וכך מספר ימים לפני תחילת הקורונה פותח נחמן איש צפת את בית הקפה שעונה לשם בלה. זאת על שם אמו של שותפו, ולכך הוא מצרף את אמו ז'קלין וכך נוצר השם. בלה ג'קלין.

אבל מכאן רק מתחיל הסיפור להתגלגל.

מקום שמעולם לא נסגר

באה תקופת הקורונה בקושי שורדים אין אנשים בצפת ובסמטאותיה שעברו בה רבנים והוגי דעות אין איש עובר, ונחמן כמו נחמן לא מוותר ולא סוגר.

ועברו השנים ונפתחה המלחמה בצפון ושוב אין איש, ושוב אין עובר, ונחמן מחליט את בני המשפחה לגייס ולא מוותרים לרגע.

בוקר בוקר והרבה לפני זריחת השמש אופים לחמי מחמצת מקמחים מהודרים עם חצר מרווחת לטובת הסועדים והכל בעבודת יד ובאווירה משפחתית.

המאפים מעולים בין אם זה אוזני המן מפרג כמובן לתקופה זו של השנה, בין אם זה קרואסונים ממולאים בכל טוב, סחלב חם לימי החורף הקרים של צפת ומעל כולם לחמי המחמצת.





מאות כאלו מצטופפים על מדפי בית הקפה של בלה מתחת למסגד הגדול (שהיה שם בעבר כמובן) ואנשים צובאים ובאים ואוכלים ושותים ונהנים.

כשרות בד"צ צפת

עם כשרות הכי מהודרת של בד"ץ צפת זכה נחמן וזכה המטייל בצפת לפינת שקט ואוכל וקפה ומאפה מיוחדים.

נחמן של צפת בבלה.