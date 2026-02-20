חבר הפרלמנט האירופי בסיור בשומרון: "אתם קו החזית"

חבר הפרלמנט האירופי הבכיר אנדראש לאסלו, סייר בשומרון לראשונה יחד עם ראש המועצה יוסי דגן. בסיום הסיור הצהיר לאסלו על תמיכתו: "ערכינו משותפים. אתם יכולים לסמוך עלינו". יוסי דגן אמר: "יו"ש היא חגורת הביטחון - גם של אירופה"

ביקור מדיני מיוחד בשומרון: חבר הפרלמנט האירופי הבכיר מהונגריה, אנדראש לאסלו הגיע לסיור רשמי ראשון בשומרון כאורחו של ראש מועצת שומרון יוסי דגן.

במהלך הסיור צפה חבר הפרלמנט על גוש דן ומרכז הארץ מהמרפסת של המדינה שבישוב פדואל, וקיבל סקירה מקיפה על האתגרים הביטחוניים והקשר ההיסטורי של העם היהודי ליהודה ושומרון.

לאסלו הביע תמיכה נחרצת בזכותה של ישראל להגן על עצמה והדגיש את החשיבות של עמידה משותפת מול האויבים המאיימים על ערכי המערב.

חבר הפרלמנט האירופי, אנדראש לאסלו, אמר לאחר הסיור: "זו הפעם הראשונה שלי כאן, אבל אני באמת חש כבוד להיות כאן. במיוחד לאור המלחמה הקשה שישראל נלחמה בה נגד חמאס, ואיך שאתם נמצאים בקו החזית של הציוויליזציה המערבית ונלחמים למען הערכים המשותפים שלנו. אני מאחל לכם בהצלחה ושתזכו להרבה תמיכה. אתם תמיד יכולים לסמוך עלינו באירופה, ובתקווה נוכל לבנות קואליציה חזקה ולעמוד על הערכים המשותפים שלנו".

יוסי דגן ראש מועצת שומרון הודה לאורחו על התמיכה הנחרצת: "זה כבוד עבורי לארח אותך כאן בשומרון. לפני ה-7 באוקטובר ובוודאי שאחריו ברור שעלינו להילחם יחד נגד האויבים של אירופה ושל ישראל - אלו אותם אויבים. עלינו להגן על אירופה ועל ישראל. עכשיו זה ברור יותר מתמיד: עלינו להילחם יחד, לעבוד יחד ולהגן על ההיסטוריה, על הערכים ועל האזרחים - באירופה ובישראל. היישובים שלנו כאן ביהודה ושומרון הם לא רק חגורת הביטחון של מדינת ישראל, אלא גם חגורת הביטחון של אירופה. ההתיישבות כאן היא הצדק שלנו. אני מאמין שהאויב הגדול ביותר שלנו הוא הבורות. אני מאמין שאנחנו יכולים לעבוד יחד ולשנות את המצב הזה - לא רק עבור ישראל אלא גם עבור אירופה".