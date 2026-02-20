דריכות שיא בישראל:"יכול להיות שיש אנשים שהוברחו לתוך איראן"

ספירה לאחור לעימות חזיתי: טראמפ מציב דד-ליין אחרון לאיראנים, בעוד בישראל מעריכים כי המלחמה בלתי נמנעת – כך תיראה המכה המתוכננת על סמלי השלטון והתשתיות של המשטר

המתח במזרח התיכון מגיע לשיא חדש: נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הטיל הלילה (ו') פצצה מדינית כשהודיע כי הוא מקציב לאיראנים 15 ימים בלבד למיצוי המסלול הדיפלומטי להסכם. במידה ולא יושגו תוצאות, הבהיר הנשיא כי פניו לעימות צבאי.

הפרשן והכתב הצבאי של "מעריב", אבי אשכנזי, שוחח על ההתפתחויות הדרמטיות עם פרופ' אריה אלדד ורון קופמן בתוכניתם ב-103fm, וחשף כי בישראל התחזקה ההערכה שהתנגשות צבאית היא רק עניין של זמן.

"אין דרך חזרה: צה"ל דרוך בכל החזיתות"

"במערכת הביטחון מעריכים שאנחנו נכנסים למלחמה", אמר אשכנזי בראיון. "ארצות הברית תתקוף באיראן, ולא רואים דרך חזרה בסיפור הזה". לדבריו, על בסיס הערכה זו, צה"ל נמצא ברמת דריכות עליונה הן בהגנה והן בהתקפה.

אשכנזי הדגיש כי המוכנות אינה מוגבלת רק לחזית האיראנית: "זה לא רק באיראן, אלא גם בלבנון, מול החות'ים בתימן וביהודה ושומרון". הוא הזכיר כי היום יחול יום השישי הראשון של חודש הרמדאן, עובדה שמוסיפה נפיצות למצב הרגיש ממילא באזור.

התוכנית האמריקנית: מכה לסמלי השלטון

כיצד תיראה התקיפה האמריקנית במידה והאולטימטום יפקע? לפי אשכנזי, האמריקנים לא מתכננים כניסה קרקעית מאסיבית נוסח עיראק או אפגניסטן. "הם רוצים לתת מכה עוצמתית על התשתיות הצבאיות, על המשטר ולהכות את סמלי השלטון", הסביר.

המטרה האסטרטגית של וושינגטון היא לעורר מחדש את התסיסה האזרחית בתוך איראן. "הם רוצים לגרום לאזרחים, שכבר התקוממו לפני 45 ימים, לשוב ולהתקומם ולקחת את השליטה על המדינה", פירט אשכנזי את התוכנית שנועדה להפיל את המשטר מבפנים בעזרת כוח צבאי חיצוני.



אשכנזי רמז: "יכול להיות שיש אנשים שהוברחו לתוך איראן על ידי גורמים עלומים וסוכנויות כאלה ואחרות שהצליחו להכניס פנימה אמצעים".

