גבעתיים: נעצר חשוד שביזה תשמישי קדושה בפתח בית כנסת

משטרת ישראל השלימה אתמול (חמישי) שלב משמעותי בחקירת אירוע ונדליזם דתי שהתרחש בעיר גבעתיים לפני כחודשיים. חוקרי תחנת גבעתיים איתרו וחקרו באזהרה תושב העיר, בן 22, החשוד כי הניח תשמישי קדושה מחוללים מחוץ לבית כנסת מקומי.

ב-29 בדצמבר 2025 התקבל דיווח במוקד המשטרה על אירוע חריג ברחוב גלבוע בעיר. על פי החשד, החשוד הגיע למקום כשהוא רכוב על קורקינט חשמלי, עצר בפתח בית הכנסת, ושלף מתיקו האישי תשמישי קדושה – בהם תפילין וספרי קודש – כשהם קרועים ומבוזים. לאחר שהניח אותם על הרצפה במפגן של זלזול, נמלט מהזירה.

עם קבלת הדיווח, פתחה המשטרה בחקירה אינטנסיבית. המאמצים נשאו פרי, ואתמול הובא הצעיר לחקירה בתחנת המשטרה. במהלך החקירה הוטחו בצעיר חשדות בגין היזק לרכוש במזיד ופגיעה ברגשי דת.

בתום חקירתו, ובהתאם לממצאים שנאספו עד כה, הוחלט לשחרר את החשוד בתנאים מגבילים. מהמשטרה נמסר כי החקירה עודנה נמשכת ובסיומה יועבר התיק לבחינת התביעה.